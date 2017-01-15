Воскресенье, 15 января 2017

Граждане, убитые либо задержанные в Чечне как участники исламистского подполья, собирались захватить танковую часть и напасть на поселок Ханкала, где расположена российская военная база. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на главу региона Рамзана Кадырова. По словам Кадырова, такие показания дал задержанный в субботу Имран Дацаев.

Дацаев, рассказал глава региона, “говорил, что их задачей было убийство представителей духовенства, их семей, сотрудников администрации, госслужащих, сотрудников МВД”. “У них, – продолжил Кадыров, – была поставлена задача в последующем захватить танковую часть (как позже сообщил “Кавказский узел”, в Шали. – Ред.), оттуда открыть огонь на Ханкалу и потом напасть на Ханкалу”.

По словам главы Чечни, вербовщики работали с молодыми людьми, чьи отцы и братья так или иначе были причастны к деятельности подполья. Большинство задержанных, добавил он, оказались молодыми людьми из обеспеченных семей.

В ночь на воскресенье Кадыров сообщал, что всего по подозрению в причастности к подполью задержаны больше 50 человек.

Днем в понедельник “Кавказский узел” передал со ссылкой на источник в чеченских правоохранительных структурах, что в Шали задержаны еще трое предполагаемых исламистов в возрасте 21-28 лет. На этих людей дали показания граждане, захваченные силовиками ранее, пояснил кадыровец. Задержанные в Шали, добавил собеседник издания, уже признались в том, что состояли в отряде Дацаева.

Позже 16 января “Интерфакс-Юг” передал со ссылкой на неназванный источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа, что всего по делу задержаны около 60 человек. “Вся сеть тесно связанного с ИГИЛ бандподполья раскрыта”, – заверил собеседник агентства.

Между тем житель аула Цоци-Юрт Курчалоевского района Турпал-Али Мускиев, отец задержанного в прошлую среду Махмы Мускиева, 14 января был госпитализирован с инфарктом. Накануне он участвовал в организованном кадыровцами народном сходе, на котором обсуждался вопрос о выселении семей граждан, задержанных по подозрению в причастности к подполью.

“Это (действия кадыровцев. – Ред.) большая трагедия для всех близких задержанных молодых людей, – заметил “Кавказскому узлу” один из жителей аула. – Все знают, что их ждет, как силовики выбивают из задержанных нужные показания. Плюс сходы, на которых звучало требование выселить семьи боевиков”.

11 января Кадыров объявил, что в Цоци-Юрте задержаны молодые люди, готовившие “серию резонансных тяжких преступлений”. Позже стало известно, что в их числе 26-летний Махма Мускиев – родственник убитого в 2006 году полевого командира Исы Мускиева, – а задержания прошли не только в Цоци-Юрте, но также в соседних аулах – Гелдагане, райцентре Курчалое, Майртупе и Бачи-Юрте. В частности, из числа жителей Гелдагана были задержаны 35 молодых людей, из числа жителей Цоци-Юрта – 21. Всех доставили в Курчалоевский райотдел полиции.

Около 16 часов 11 января в местности между Гелдаганом и Курчалоем начался бой. Четверо подозреваемых были убиты при попытке скрыться, пятого, как утверждалось, взяли живым, а шестой – Дацаев – ушел. Его задержали 14-го числа в Грозном. В результате боя погибли также двое солдат Росгвардии.

12 января в Цоци-Юрте состоялся сход нескольких десятков местных жителей с участием силовиков и клириков. Собравшиеся потребовали выселить семьи Мускиева и других задержанных из аула. Новый сход был организован на другой день у мечети после пятничной проповеди. В нем приняли участие уже несколько тысяч человек, в том числе члены семей предполагаемых участников подполья.

В итоге жители отказались выселять семьи задержанных, однако было решено, что в дальнейшем за связи с подпольем родственников подозреваемых будут изгонять из аула. В понедельник “Кавказский узел” передал со ссылкой на жителей Цоци-Юрта, что такое решение вызвало недовольство кадыровцев.