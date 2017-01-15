Воскресенье, 15 января 2017

Против жителя Грозного Асхаба Хизриева возбуждено дело по статье 205.6 УК (несообщение о преступлении). Об этом сообщает “Кавказский узел” со ссылкой на чиновника чеченского управления СКР.

Дело открыли 13 января. Хизриеву грозит штраф до 100 тысяч рублей или в размере дохода за срок до полугода, либо до года принудработ, либо же до года колонии.

Несколько месяцев назад, рассказал собеседник издания, знакомый Хизриева был задержан при попытке выехать в Сирию для участия в войне на стороне исламистов. Как утверждается, Хизриеву об этом было известно, однако он не донес на знакомого силовикам.

Это первый известный случай возбуждения дела по статье 205.6, которая была включена в УК в июле прошлого года одним из законов “пакета Яровой”. Статья предусматривает ответственность за недоносительство о преступлениях, квалифицируемых по “террористическим” статьям кодекса (205-205.5), а также о захвате заложников (206), организации незаконного вооруженного формирования или участии в нем (208), угоне самолета, корабля или поезда (211), преступлениях против ядерной безопасности (220 и 221), посягательстве на жизнь государственного деятеля (277), насильственном захвате власти (278), вооруженном мятеже (279), нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой (360) и акте международного терроризма (361).

Ответственность за недоносительство не предусмотрена лишь для супругов и близких родственников обвиняемых в этих преступлениях.