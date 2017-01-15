Воскресенье, 15 января 2017

Художник Петр Павленский эмигрировал из России, обвинив власть в попытке “политической ликвидации с помощью операции силовых структур”. Об этом он сообщил в интервью “Громадському ТБ”. Павленский выехал из страны вместе с соратницей Оксаной Шалыгиной и двумя дочерьми. Он намерен просить политическое убежище во Франции.

Причиной отъезда, пояснил художник, стала провокация спецслужб – знакомая Павленского обвинила его и Шалыгину в сексуальном насилии. По части 2 статьи 132 УК (насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц) им грозило до 10 лет колонии. В случае обвинительного приговора дети художника попали бы в детдом. Из-за угроза детям, пояснили Павленский и Шалыгина, и было принято решение эмигрировать.

Об угрозе возбуждения дела художника предупреждали в начале декабря, когда он находился в Варшаве. Он это предупреждение проигнорировал и 14 декабря вместе с Шалыгиной вернулся в Россию. Однако по прибытии в московский аэропорт Шереметьево художника и его соратницу задержали люди в масках, назвавшиеся оперативниками угрозыска. Задержанных доставили в СКР; там они провели восемь часов. В итоге, однако, Павленского и Шалыгину отпустили, потребовав не выезжать из России.

На следующий же день, 15 декабря, художник с соратницей и детьми эмигрировали. Как пояснил Павленский RFI, они на машинах выехали через Белоруссию на Украину, где провели около месяца, оформляя документы на детей, а затем выехали в Париж.

Адвокат Ольга Динзе, присутствовавшая при даче пояснений, рассказала, что дело на момент опросов Павленского и Шалыгиной открыто не было – проводилась доследственная проверка. При этом заявления, послужившего поводом к проверке, в СКР не продемонстрировали. Динзе заметила, что следователи должны были изучить место происшествия и провести экспертизу, чтобы выяснить, могла ли заявительница нанести себе повреждения – речь шла о порезах на руках – самостоятельно, но на момент опросов Павленского и Шалыгиной этого сделано не было. Однако, добавила Динзе, заявительница прошла проверку на полиграфе.

По данным “Громадського ТБ”, заявительницей была актриса Театра.doc Анастасия Слонина. “Новая газета”, ссылаясь на сценариста и продюсера Всеволода Лисовского, знакомого с ситуацией, позже сообщила, что в отношении Павленского и его соратницы проводится проверка по двум статьям УК, а не по одной 132-й.

“Одного нашего актера (Василия Березина. – Ред.) Петр Павленский с женой и группой товарищей избили, – заявил Лисовский. – Он встречался с нашей актрисой. Актеру показалось, что Павленский и его соратница оказывают ей знаки внимания. Он хотел узнать, почему. В ходе переписки, абсолютно гопнической, они с Павленским договорились о встрече. Подъехала машина, из нее вышли четыре человека и стали избивать этого актера. У нас есть запись с камер видеонаблюдения. На видео видно, как его валят на землю и избивают ногами”.

Позже директор Театра.doc Елена Гремина передала “Медузе” видеозапись драки, датированную 31 октября прошлого года. При этом она сообщила, что после инцидента против Павленского возбудили дело по статье 116 УК (побои), предусматривающей до двух лет колонии.

Сам Павленский, однако, заявил, что дрался с Березиным один на один, а прочие лица, попавшие в кадр, лишь присутствовали при конфликте. По словам художника, Слонина пожаловалась ему, что актер “ее душит, избивает, бьет головой об ванну”. “Когда мы встретились, – продолжил Павленский, – он начал провоцировать драку”.

Художник также заметил, что о деле по 116-й статье, упомянутом Греминой, ему ничего не известно.