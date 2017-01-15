Воскресенье, 15 января 2017

Так вот, что касается философии – читайте то, что у меня называется “энергоэволюционизм”. Вот вам философия… Существование вселенной представляет собой структурирование изначально недифференцированной энергии в материальные структуры с последующим распадом этих материальных структур, которое сопровождается выделением энергии, каковая энергия далее вкупе, скажем так, с обломками материальных частиц структурируется во все более сложные материальные структуры, которые распадаются с выделением энергии обломков и структурируются затем в еще более сложные… В конце концов получается жизнь и прочее. Это к тому, что этот процесс идет с ускорением. Он с самого начала шел с ускорением, потому что планковское время применительно к началу вселенной абсолютно условно. Кто не понимает, тогда… не знаю, прочтите у Хокинга и поверьте, потому что поверить – это, конечно, легче, чем понять… А уже затем с появлением человека несколько тысяч лет назад возникла социальная, высшая форма жизни, высшая из трех… Это говорит о том, что мы перелопачиваем окружающую энергоматерию… Так вот, окружающая энергоматерия, окружающий мир, вселенная насколько можно достать перелопачивается все быстрей… И вот мы подошли к созданию искусственного интеллекта… Простите, что я так говорю, как на кухне за бутылкой. Я могу, конечно, это облечь в необыкновенно высоконаучные формы, но толку от этого не будет никакого, уверяю вас.

Михаил Веллер, писатель

Профессор (вставая и обращаясь к толстой барыне, а потом садясь). Господа! Явление, которое мы исследуем, представляется обыкновенно, с одной стороны, как нечто новое, с другой стороны, как нечто выходящее из ряда естественных условий. Ни то, ни другое не справедливо. Явление это не ново, а старо, как мир, и не сверхъестественно, а подлежит все тем же вечным законам, которым подлежит и все существующее. Явление это определялось обыкновенно как общение с миром духовным. Определение это неточно. По определению этому мир духовный противуполагается миру материальному, но это несправедливо: противуположения этого нет. Оба мира так тесно соприкасаются, что нет никакой возможности провести демаркационную линию, отделяющую один мир от другого. Мы говорим: материя слагается из молекул… молекулы – из атомов, но атомы, не имея протяжения, суть, в сущности, не что иное, как точки приложения сил. То есть, строго говоря, не сил, а энергии – той самой энергии, которая так же едина и неуничтожима, как и материя. Но как материя одна, а виды ее различны, так точно и энергия… И точно так же, как математические вычисления подтвердили неопровержимо существование невесомого эфира, дающего явления света и электричества, точно так же блестящий ряд самых точных опытов гениального Германа Шмита и Иосифа Шмацофена несомненно подтвердили существование того вещества, которое наполняет вселенную и может быть названо духовным эфиром.

Лев Толстой. “Плоды просвещения”