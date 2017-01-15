Воскресенье, 15 января 2017

Прокуратура Черногории выдвинула в адрес россиянина Эдуарда Широкова, предполагаемого сотрудника ГРУ, новое подозрение – в подстрекательстве к убийству премьер-министра страны Мило Джукановича. Об этом сообщает Analitika со ссылкой на специального прокурора Велько Рутовича.

Владимиру Попову – другому россиянину, фигурирующему в деле о попытке переворота в Черногории, – подстрекательство к убийству Джукановича, как следует из публикации издания, не вменяют.

В начале декабря стало известно, что Широков и Попов объявлены в международный розыск. На сайте Интерпола помещены красные карточки обоих россиян. Как следует из них, Широкову 45 лет, он уроженец Читы; Попову 36 лет, а местом его рождения названа “Kurganstaja” – вероятно, имеется в виду Курганская область. Analitika пишет, что Попов – уроженец самого Кургана. Оба россиянина, говорится в карточках, разыскиваются за создание преступной организации, покушение на терроризм и подстрекательство к действиям против конституционного строя и безопасности Черногории.

В конце декабря появилась информация, что спецпрокуратура страны выдала международные ордера на арест Широкова и Попова.

11 ноября 2016 года The Guardian передавала, что во время неожиданного октябрьского визита в Белград секретарь Совбеза России Николай Патрушев принес извинения за россиян, готовивших переворот в Черногории. Он заверял, что заговорщики действовали без санкции Кремля. Отмечалось, что задержанных россиян депортировали из Сербии только после вмешательства Патрушева. Однако в пресс-службе Совбеза эту информацию опровергли.

18 ноября прокуратура Черногории впервые упомянула имена Широкова и Попова в связи с делом о подготовке переворота. Несколькими днями позже стало известно, что Минюст страны направил в Москву просьбу о допросе обоих подозреваемых российскими следователями в присутствии черногорских коллег. Сообщалось также, что лидер шовинистской организации “Сербские волки” Александр Синджелич ездил в Москву на встречу с Широковым, и тот поручил ему найти человека с оружием для убийства Джукановича. Кроме того, утверждалось, что Широков и Попов выдали Синджеличу 200 тысяч евро на сбор группы боевиков во главе с бывшим командующим Жандармерией Сербии Братиславом Дикичем для совершения путча.