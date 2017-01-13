Пятница, 13 января 2017

Избранный президент США Дональд Трамп не собирается отменять санкции против России “по крайне мере некоторое время” после своего вступления в должность. Об этом он заявил в интервью The Wall Street Journal.

Трамп отметил, что санкции могут быть отменены, если Москва докажет свою пользу в борьбе с терроризмом, а также в достижении других целей, которые важны для США. “Если нам удается поладить с Россией, и если Россия нам действительно помогает, если кто-то делает действительно хорошие вещи, то зачем кому бы то ни было сохранять санкции”, – сказал избранный президент.

Кроме того, Трамп сказал, что готов встретиться с Владимиром Путиным после своей инаугурации. “Я понимаю, что они (российские власти. – Ред.) хотели бы встретиться, и меня это совершенно устраивает”, – отметил он.

В пятницу действующий президент США Барак Обама продлил на год санкции в отношении России, введенные из-за ситуации на Украине. Об этом говорится в уведомлении, опубликованном на сайте Белого Дома. При этом речь идет как о персональных санкциях, введенных в марте 2014 года, сразу после российской аннексии Крыма, так и о секторальных, которые были введены в декабре того же года. В дальнейшем санкционные списки по обоим видам санкций неоднократно расширялись.

В ходе избирательной кампании и после нее Трамп неоднократно заявлял, что намерен улучшить отношения с Россией. В том числе он критиковал введенные против России санкции. Это вызвало обеспокоенность в Конгрессе США. 2 января член комитета Палаты представителей по делам разведки демократ Адам Шифф заявил, что конгрессмены дадут “энергичный ответ”, если Трамп попытается отменить санкции в отношении России. Более того, обе партии будут добиваться расширения санкций, отметил Шифф. “Откровенно говоря, хотя администрация (Обамы) сделала отнюдь не символический жест – это было очень значимо – этого недостаточно для сдерживания России”, – подчеркнул конгрессмен.

10 января глава комитета Сената США по внешней политике Бенджамин Кардин и группа сенаторов от обеих партий внесли законопроект о расширении санкций в отношении России. Документ предусматривает введение санкций против любого, кто поддерживает кибератаки против общественных и частных инфраструктур США, а также принимает участие в операциях российских Минобороны и разведки. Сенаторы также настаивают на оказании помощи Европе в ведении контрпропаганды и продвижении демократии.

Помимо этого, предусматриваются санкции против России за нарушения прав человека в Сирии и на востоке Украины. Кроме того, сенаторы предлагают ввести ограничения на инвестиции в российские энергетические проекты.