Суббота, 14 января 2017

Избранный президент США Дональд Трамп намерен в первые недели после вступления в должность встретиться с Владимиром Путиным в Рейкьявике. Об этом сообщает The Sunday Times.

Темой встречи, по информации издания, должно стать соглашение о сокращении ядерных арсеналов. Как утверждается, Трамп намерен начать работу над этим документом, чтобы нормализовать отношения Запада с Кремлем.

Поездка в Рейкьявик, передает The Sunday Times, должна стать первым зарубежным визитом Трампа. Издание пишет, что российская сторона уже дала согласие на встречу.

В 1986 году в Рейкьявике состоялась встреча президента США Рональда Рейгана с генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачевым. Она была посвящена именно сокращению ядерных вооружений. Эта встреча считается важной вехой на пути завершения Холодной войны.

Однако двое не названных по имени советника Трампа в комментариях Reuters опровергли информацию The Sunday Times. “Эта история – выдумка”, – заметил один из собеседников агентства. Другой также назвал сообщение недостоверным.