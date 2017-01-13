Пятница, 13 января 2017

Российский политактивист Петр Любченков получил политическое убежище на Украине. Об этом он сам сообщил на своей странице.

“Получил наконец-то удостоверение беженца. Хочу поблагодарить, всех кто помогал эти два с половиной года года, – пишет Любченков. – К сожалению, история пока не полностью закончена, вороги, которые надеются выдать меня из Украины в лапы ФСБ не угомонились, их кассация еще будет рассматриваться в высшем суде”.

В России Любченков вместе с другими краснодарскими активистами был организатором “Марша за федерализацию Кубани” в 2014 году. Все организаторы акции были объявлены экстремистами.

Любченков и Вячеслав Мартынов бежали в Украину и попросили там политического убежища. По словам Любченкова, в России он каждый день получал звонки и сообщения с угрозами. Кроме того, ему угрожали угрожали поджогом детского центра, в котором он проводил занятия по психологии.

В январе 2015 года Государственная миграционная служба Украины отказалась предоставить Любченкову статус политического беженца. Ему было предложено обжаловать это постановление в судебном порядке или же покинуть территорию Украины.

7 февраля 2015 года Окружной административный суд Одессы удовлетворил жалобу Любченкова. Позже это решение подтвердила апелляционная инстанция.

Мартынов также получил отказ в политубежище, но успешно обжаловал его в суде. 3 нояюря 2015 года он получил статус беженца.

Третий организатор Кубанского марша, Дарья Полюдова, незадолго до акции была арестована на 14 суток по обвинению в мелком хулиганстве, а сразу по истечении этого срока заключена под стражу как обвиняемая уже по уголовным делам. 21 декабря 2015 года судья Октябрьского райсуда Краснодара Олег Гончаров приговорил Полюдову к двум годам колонии-поселения (

ВИДЕО). В качестве дополнительного наказания он наложил на подсудимую запрет преподавать и работать в СМИ в течение двух лет после выхода на свободу. 30 марта 2016-го судья Краснодарского крайсуда Вадим Кукса оставил этот приговор без изменений. 22 сентября судья Верховного суда Владимир Русаков отказался принять кассационную жалобу осужденной к рассмотрению.

Полюдова была объявлена виновной по части 1 статьи 280 (публичные призывы к экстремизму), части 2 этой же статьи (публичные призывы к экстремизму через интернет) и части 2 статьи 280.1 УК (публичные призывы к сепаратизму через интернет). Активисту осудили за подготовку Марша за федерализацию Кубани, одиночный пикет против войны с Украиной и публикации во “Вконтакте”. Сама она вину не признала.