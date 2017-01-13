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Организатор Кубанского марша Любченков получил политубежище на Украине

Пятница, 13 января 2017

Российский политактивист Петр Любченков получил политическое убежище на Украине. Об этом он сам сообщил на своей странице.

“Получил наконец-то удостоверение беженца. Хочу поблагодарить, всех кто помогал эти два с половиной года года, – пишет Любченков. – К сожалению, история пока не полностью закончена, вороги, которые надеются выдать меня из Украины в лапы ФСБ не угомонились, их кассация еще будет рассматриваться в высшем суде”.

В России Любченков вместе с другими краснодарскими активистами был организатором “Марша за федерализацию Кубани” в 2014 году. Все организаторы акции были объявлены экстремистами.

Любченков и Вячеслав Мартынов бежали в Украину и попросили там политического убежища. По словам Любченкова, в России он каждый день получал звонки и сообщения с угрозами. Кроме того, ему угрожали угрожали поджогом детского центра, в котором он проводил занятия по психологии.

В январе 2015 года Государственная миграционная служба Украины отказалась предоставить Любченкову статус политического беженца. Ему было предложено обжаловать это постановление в судебном порядке или же покинуть территорию Украины.

7 февраля 2015 года Окружной административный суд Одессы удовлетворил жалобу Любченкова. Позже это решение подтвердила апелляционная инстанция.

Мартынов также получил отказ в политубежище, но успешно обжаловал его в суде. 3 нояюря 2015 года он получил статус беженца.

Третий организатор Кубанского марша, Дарья Полюдова, незадолго до акции была арестована на 14 суток по обвинению в мелком хулиганстве, а сразу по истечении этого срока заключена под стражу как обвиняемая уже по уголовным делам. 21 декабря 2015 года судья Октябрьского райсуда Краснодара Олег Гончаров приговорил Полюдову к двум годам колонии-поселения (

ВИДЕО). В качестве дополнительного наказания он наложил на подсудимую запрет преподавать и работать в СМИ в течение двух лет после выхода на свободу. 30 марта 2016-го судья Краснодарского крайсуда Вадим Кукса оставил этот приговор без изменений. 22 сентября судья Верховного суда Владимир Русаков отказался принять кассационную жалобу осужденной к рассмотрению.

Полюдова была объявлена виновной по части 1 статьи 280 (публичные призывы к экстремизму), части 2 этой же статьи (публичные призывы к экстремизму через интернет) и части 2 статьи 280.1 УК (публичные призывы к сепаратизму через интернет). Активисту осудили за подготовку Марша за федерализацию Кубани, одиночный пикет против войны с Украиной и публикации во “Вконтакте”. Сама она вину не признала.