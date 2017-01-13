Пятница, 13 января 2017

В Москве у памятника Грибоедову возле станции метро “Чистые пруды” прошли задержания на народном сходе, сообщает в твиттере задержанный активист Владимир Залищак. Всего задержано около 40 человек.

По словам очевидцев, полиция врывалась в толпу и грубо задерживала людей непосредственно по указанию заместителя начальника отдела по обеспечению проведения массовых мероприятий УВД Центрального административного округа Александра Махонина. Среди задержанных – Марк Гальперин, Александр Макаров, Юрий Горский, Роман Ковалев. Также полиция задержала нескольких провокаторов из прокремлевских организаций.

Одной из задержанных, москвичке Людмиле Никитиной, в автозаке стало плохо. Ей вызвали “скорую”.

У памятника Грибоедову собралось около 50 человек. Главные темы схода – требование согласования “Антикризисного митинга №1″ и поддержка политических заключенных, в том числе Ильдара Дадина.

Задержанных активистов доставили в отделы полиции “Басманный” и “Мещанский”. К вечеру большинство задержанных отпустили, проведя с некоторыми из них “профилактические беседы”. Горского освободили после составления протокола по статье 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичного мероприятия). Гальперину помимо 20.2 вменяют статью 19.3 (невыполнение законного требования сотрудника полиции). Он единственный из задержанных, кого оставляют в полиции на ночь.

3 декабря в Москве на народном сходе у главного входа на ВДНХ были задержаны трое активистов, в том числе Горского. В сходе участвовали около 100 человек. Он проводился без атрибутики, плакатов и звукоусилительной аппаратуры. По мнению организаторов, поэтому сход не является публичной акцией, требующей согласования столичных властей.

Сход проводится на месте не согласованного властями “Антикризисного митинга №1″. “Суть вопроса: митинг 3 декабря власти завернули под надуманным предлогом. Чиновники нарушили свой же закон ФЗ №54 о массовых мероприятиях, не предложили альтернативную площадку и вообще не стали общаться с нами в кабинете – выдали отказ в коридоре. Мы подали еще три заявки на 10 число и их тоже завернули. Это правовой беспредел!” – отмечал один из организаторов схода Иван Белецкий.

В результате организаторы решили провести сход. Они протестуют против отказа в согласовании намеченной акции.