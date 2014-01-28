Четверг, 12 января 2017

Статья

Дима, Маша и "Дождь"

Дима Песков и Маша Захарова, две “говорящих головы” российской власти, заступились за телеканал “Дождь”, чье вещание в украинском телеэфире прекращается из-за нарушений законодательства страны-вещателя. А в каком таком российском телевизоре можно увидеть “Дождь”? В окне весной?

Виталий Портников

13.01.2017

Статья

Люди "Дождя" и люди Кремля

Люди Кремля не на шутку испугались перемещения Майдана в Москву на Болотную. Это можно почувствовать по тому кликушеству в политических ток-шоу, которое мы наблюдаем уже вторую неделю на наших федеральных каналах. До людей Кремля, кажется, дошло, что “Дождь” стал своего рода неподконтрольным фактором формирования неподконтрольного гражданского общества.

Юрий Богомолов

30.01.2014

Статья

За вопрос ответишь

Опрос зрителей телеканала “Дождь” о возможности сдачи Ленинграда вызвал бурю. Профессиональные патриоты беснуются, руководство канала заявляет, что против “Дождя” развязана клеветническая кампания. Либеральная публика спорит о том, уместны ли запреты на обсуждение сложных исторических тем. Скандал в цитатах.

28.01.2014

Миром правит глупость: мысль заезженная, но до чего ж верная. Глупость и начальственное рвение. А ежели говорить о чувствах, то миром правят и они. Причем непременно оскорбленные чувства, и вот два примера, похожих до степени полного неразличения. Трехгодичной давности и самый свежий.

Тогда, года три назад, телеканал “Дождь” вырубали из российских кабельных сетей. На том основании вырубали, что журналисты увлеклись наукой историей и задались вопросом: а надо ли было удерживать город Ленинград и не лучше ли было отдать его немцам, спасая жителей от оптовых блокадных смертей? За этот, прямо скажем, не вполне корректный вопрос (Гитлер не сильно рвался брать город, а если бы взял, то оккупанты наверняка занялись бы массовыми убийствами) телеканал расплатился по полной программе.

Ответ последовал незамедлительно. Операторы, как сговорившись, начали в авральном порядке изымать “Дождь” из своих пакетов. Питерские депутаты накатали донос генпрокурору. Из Роскомнадзора почтальон принес телевизионщикам “профилактическое письмо” с угрозами в дальнейшем лишить лицензии, а Жириновский советовал с этим делом не медлить. Пресс-секретарь Песков утверждал, что со своим опросом интервьюеры перешли все грани допустимого. Замминистра связи Волин обзывал проштрафившихся вопрошающих “идиотами”.

И дело тут было, понятно, не в том, что начальство с присущими ему операторами кабельных сетей глубоко разбиралось в проблеме и давно решило ее для себя. Для себя начальство давно уже решало иную задачу: нужен России независимый телеканал или не нужен. Начальство вставало с колен, рывком подтаскивая за собой слабо упирающихся сограждан, и в этой ситуации безнаказанное существование “Дождя” вызывало оторопь у властей предержащих. Тут-то и подоспел вопрос про блокаду, и Знамя Победы, водруженное в те дни какими-то оскорбленными верхолазами над офисом “Дождя”, вроде символизировало окончательный триумф государства в поединке со свободой слова и российским законодательством.

Однако скоро выяснилось, что мародерствовать со знаменем куда легче, чем взять и отменить “Дождь”. Во-первых, приближалась Олимпиада, на фоне которой даже антигейскую пропаганду, как в Берлине 1936-го, приходилось временно прикрывать, не то что репрессировать вольнолюбивое СМИ. Во-вторых, грамотно в создавшихся условиях повели себя руководители “Дождя”. Они удалили вопрос, они извинились перед обиженными, они учинили патриотический марафон “Любить Родину” и, в общем, отделались легко. Штрафом в качестве компенсации морального вреда.

А после, летом и осенью прошлого года, этот сюжет завершился окончательно и в той фантасмагорической манере, какая типична только для нас, за что мы и любим нашу страну – истинное отечество победившего Кафки. Сперва лучшие люди России, тогдашний глава путинской администрации Иванов и до сих пор служащий министром культуры Мединский установили в Питере памятную доску маршалу Маннергейму – видному участнику ленинградской блокады. Затем неравнодушные граждане облили доску краской и изрубили топором. В итоге маршала демонтировали, Иванова сняли, а сама история стала одним из ярких эпизодов российской жизни в репортажах “Дождя”.

Теперь над телеканалом снова нависли правительственные тучи, но беда пришла откуда не ждали. Вчера стало известно, что в рамках борьбы с небратьями Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины обязал местных провайдеров в течение месяца прекратить ретрансляцию “Дождя”. Среди причин называются как чисто юридические, связанные с нарушением рекламного законодательства, так и политические. Журналисты, выяснилось, демонстрируют у себя в эфире неправильную карту, на которой Крым принадлежит России, и “размещают высказывания”, попирающие “территориальную целостность украинского государства”. А еще пересекают границу приплывшего в родную гавань полуострова не с той стороны.

Собственно, это тот же Кафка, но вид сбоку, из соседнего государства, а также опять-таки из Москвы, что проявляется по-всякому. В негодующих комментариях Володина и володинских клевретов. В откликах того же Пескова, который называет, вы не поверите, решение Киева “продолжением деструктивной линии украинской стороны”. В заявлении Марии Захаровой, которая грозит жалобой в ОБСЕ и с поразительной точностью характеризует это событие как “парадоксальный акт цензуры”. Золотые слова!

Ну сами посудите, единственное в России электронное СМИ, профессионально и объективно транслирующее русскоязычной аудитории картинки и тексты из соседней страны, начиная с Майдана, через месяц будет на Украине запрещено. Да, и в Украине тоже. Это бесценный подарок и Путину, и Пескову, и Лаврову, и Захаровой, и готовят его, тщательно упаковывая в юридические нормы, сами жертвы агрессии. Не то агенты российского влияния, пробравшиеся в святая святых – в Национальный совет по телевидению и радиовещанию. Парадокс, да и только, и просто слов нет комментировать эту поразительную новость, но все-таки соберемся с духом и отыщем подобающие слова.

Понятно, что Россия для них, для украинцев, враг и чувства их оскорблены войной и аннексией, но надо же уметь отличать ненавистников от новостников. Нелюдей от людей, явно или втайне жертвам аншлюса сочувствующих и из последних сил старающихся доносить до так называемого “русского мира” правдивую информацию. Понятно, что глобус Украины заметно отличается очертаниями от глобуса РФ, но надо же осознавать, в каких условиях работают наши журналисты. Понятно, что лучше бы им приезжать в Крым из Киева, однако речь ведь идет не о диверсантах, но о журналистах “Дождя”.

О тех, кто информирует общество о положение дел в тех или иных частях света. Порой с риском для жизни. И если репортеру, возьмем пример с потолка, поручено описать судетские нравы образца 1942 года, то они туда и едут, в Судеты, через любую доступную границу. В конце концов если украинцы реально стремятся в Европу, то не надо бы им ни нарушать общеизвестных канонов, касающихся азов журналистской работы, ни отталкивать немногих оставшихся в одичавшей России друзей и сочувствующих. Это неправильно – и с юридической, кстати, точки зрения, и с политической. Это нерасчетливо и глупо.

Впрочем, сказано уже давно, аж в первом абзаце: миром правит глупость. Глупая злоба, но и глупая отходчивость, что внушает некоторые надежды. Обернулся же первый наезд на “Дождь” вторжением в Ленинград маршала Маннергейма, то есть ясным доказательством того, что начальству российскому на самом деле плевать на все и на всех. В том числе и на блокадников.

Хочется верить, что схожую беспринципность, на свой лад, проявят и украинские власти. Осознав нелепость запретительного постановления и вред, который они наносят сами себе. Осознают и отменят дурацкое решение, способное порадовать только злорадно недоумевающих врагов.