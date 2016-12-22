Четверг, 12 января 2017

Статья

Битва со взломом

Резких шагов от “хромой утки” Барака Обамы никто уже не ожидал – это не отвечало бы американской традиции и его обещанию обеспечить гладкий переход власти. Но последствия наступили. “Хромая утка” решила оставить “задел” на будущее. Санкционный список дополнен названиями таких организаций, как ГРУ и ФСБ. Из США выдворяются 35 дипломатов.

Владимир Абаринов

30.12.2016

Статья

Отменные перспективы

В Кремле царят радужные надежды на отмену санкций – это видно по целому ряду заявлений и комментариев. Насколько они оправданы? На сто процентов. С одной стороны, закон Магнитского отменить не так-то просто даже имея большинство в обеих палатах Конгресса. С другой – исключение из санкционного списка производится по представлению президента.

Владимир Абаринов

22.12.2016

Интернет-ресурс BuzzFeed преподнес Дональду Трампу отличный подарок. Досье с компроматом, опубликованное накануне его пресс-конференции, дало избранному президенту возможность заболтать все острые вопросы, учинить показательную порку журналиста и вообще превратить все мероприятие в балаган. Таков новый формат общения главы государства с прессой.

Он выбранил издания, опубликовавшие досье, щедро похвалил себя (“я буду величайшим создателем рабочих мест, какого только создавал Господь”), сообщил, что в стране царит необыкновенная духоподъемность, а потом дал слово своему юрисконсульту, чтобы та рассказала, как и кем теперь будет управляться бизнес-империя Трампа. Ее монолог был единственной дельной информацией среди болтовни – в этой лавине слов зачастую было трудно понять, что имеет в виду избранный президент. При этом в зале присутствовала группа поддержки, выражавшая оратору свое одобрение аплодисментами и иными способами.

Это была не пресс-конференция, а предвыборный митинг, к которым избранный президент так привык, – формат, в котором у него нет оппонентов.

Он с возмущением говорил о “грязных сплетнях”, о том, что ничего этого не было и быть могло, потому что в заграничных поездках он, как важная персона, всегда окружен свитой и говорит телохранителям: “Будьте очень осторожны, в номерах могут быть камеры в самых необычных местах, при современных технологиях они такие маленькие, что вы их никогда не заметите. Так что ведите себя хорошо, если не хотите увидеть себя в телевизоре”. Он сообщил, что предупреждал свой персонал и в Москве, а потом добавил ни к селу ни к городу: “Между прочим, я гермофоб”. В этой тираде ничего нельзя понять, особенно последнее замечание: выражает ли оно его отношение к “грязной сплетне”, к скрытым камерам ФСБ, к санитарным условиям московского отеля или к шоу с дамским мочеиспусканием.

Он “не слышит” скользкие вопросы или отвечает на них криво, он верит опровержению Кремля, а свои прессу и разведку называет нацистскими – непонятно на каком основании. Да, он признает, что почтовые серверы были взломаны скорее всего по приказу Путина (а как же опровержение?), “он не должен был так делать” (это самая суровая инвектива по адресу российского президента), но так делает не одна Россия, а Россия теперь будет уважать Америку намного больше и не будет заниматься хакерством. Впрочем, может, и не станет уважать больше, это возможно. Но никакой кнопки “перезагрузка” русские от нового президента не получат, пусть теперь Хиллари сама ее нажимает. Мы или поладим, или нет. Я надеюсь, что поладим, но если нет, то это тоже возможно. И вообще вы что, правда верите, что Хиллари была бы жестче с Путиным, чем я? Кто-нибудь в это зале верит в это? Да ладно!

Лично я не берусь разобраться в этой пурге, которую я перевел со всей возможной добросовестностью.

История досье уже известна

не будем повторяться. Им располагали и другие средства информации, но целиком опубликовал только BuzzFeed. Я считаю это решение правильным. Публикация сопровождается оговорками, что сведения, содержащиеся в досье, не поддаются проверке. Оно опубликовано именно как документ. Теперь его можно читать, проверять и комментировать. Там есть ошибки в именах, дилетантское представление о внутрикремлевских взаимоотношениях (его автор Кристофер Стил работал в Москве в 90-е, с тех пор все кардинально изменилось), но что-то, может быть, и правда. Ведь не стал же Трамп отвечать на вопрос, может ли он категорически заявить, что никто из его избирательного штаба не встречался с русскими. Ведь говорил же Дмитрий Песков, один из главных фигурантов досье Стила, что такие контакты были, причем говорил он это, находясь в Нью-Йорке. А штаб Трампа эту информацию >опровергал.

В этом надо разбираться, а не выплескивать с водой ребенка. Если это фальшивка, то состряпал ли ее Стил сам, и если да, то по каким мотивам? Или он стал жертвой операции дезинформации, на которые так горазды российские шпионские ведомства? Но именно разбирательства-то Трамп и не хочет.

Мало у кого из американских президентов были хорошие отношения с прессой. Даже Вашингтон при всей своей уравновешенности гневался на газетчиков, а одного из них публично назвал негодяем. Джон Адамс подписал законы об иностранцах и подстрекательстве к мятежу, которыми критика правительства объявлялась пособничеством врагу – в результате было арестовано и осуждено несколько оппозиционных журналистов. Одного президента пресса донимала сообщениями о его внебрачном ребенке, другого – об аферах с госсобственностью. Хватало разоблачений и Обаме: телефонная прослушка, полумиллиардный кредит компании, которая сразу после его получения обанкротилась, трагедия в Бенгази… Электронную переписку Обамы WikiLeaks тоже недавно опубликовала, только ничего разоблачительного в ней не обнаружилось.

После Уотергейта никто из президентов не пытался заткнуть рот прессе. Да, Обама поначалу обижался на карикатуры, его пресс-служба отказывала в аккредитации телекомпании Fox News. Но все это мелочи по сравнению с тем наездом на прессу, какой позволяет себе Трамп. Американская журналистика потеряет лицо, если смирится с такой манерой.