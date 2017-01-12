Четверг, 12 января 2017

В Москве органы опеки и попечительства и сотрудники полиции изъяли из приемной семьи 12 детей. Как передает Интерфакс, ссылаясь на пресс-службу уполномоченного при президенте по правам ребенка Анны Кузнецовой, по предварительным данным, все дети инфицированы ВИЧ.

“Мы выясняем подробности. Привлечены все профильные службы. Юристы аппарата уполномоченного выехали на место”, – добавил он.

Собеседник агентства уточнил, что изъяты не кровные, а приемные дети. При этом один родной ребенок оставлен в семье.

Других подробности в материале не приводятся. Официальными комментариями со стороны правоохранительных органов и Минздрава агентство пока не располагает.

10 ноября глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что на сегодняшний день десять регионов России считаются критическими с точки зрения ситуации с распространением ВИЧ-инфекции. “На первом месте Свердловская область, вот Екатеринбург, который попадал в прессу в последнее время”, – отметила министр.

2 ноября в управлении здравоохранения администрации Екатеринбурге официально объявили в городе эпидемию ВИЧ. “У нас показатель зараженности – 1826 человек на 100 тысяч, это 1,8 процента населения города”, – заявила первый заместитель начальника управления Татьяна Савинова.