Рейтинг СМИ

Посетите рейтинг сайтов СМИ. В рейтинге учавствуют лучшие СМИ ресурсы.

Перейти на Рейтинг
Home » Политика

Война настоящих выгод

Четверг, 12 января 2017

Прекрасным полигоном для отработки всех этих трендов стала сирийская кампания. Россия, не привлекая дополнительных средств из госбюджета, смогла реализовать целый ряд проектов. Во-первых, использовала некоторые виды боеприпасов и техники, которые заполняли склады и предназначались для утилизации. Во-вторых, “обкатала” новые системы вооружений, показав, так сказать, витрину достижений российского оружия, чем стимулировала военно-техническое сотрудничество, значительно увеличив корзину заказов ВПК. В-третьих, выполнила программы обучения личного состава в боевых условиях… решив проблему быстрого повышения квалификационного уровня военнослужащих. В-четвертых, получила бесценный опыт военной дипломатии, что называется, в полевых условиях.

Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. “Миссия армии становится гуманитарной”

…но и на острове Св. Елены… он писал: “Русская война должна была быть самая популярная в новейшие времена: это была война здравого смысла и настоящих выгод, война спокойствия и безопасности всех; она была чисто миролюбивая и консервативная. Это было для великой цели, для конца случайностей и для начала спокойствия. Новый горизонт, новые труды открывались бы, полные благосостояния и благоденствия всех… Возвратясь во Францию… я провозгласил бы границы ее неизменными; всякую будущую войну защитительной; всякое новое распространение – антинациональным…” Он, предназначенный провидением на печальную, несвободную роль палача народов, уверял себя, что цель его поступков была благо народов и что он мог руководить судьбами миллионов и путем власти делать благодеяния!

Лев Толстой. “Война и мир”