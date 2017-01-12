Четверг, 12 января 2017

Прекрасным полигоном для отработки всех этих трендов стала сирийская кампания. Россия, не привлекая дополнительных средств из госбюджета, смогла реализовать целый ряд проектов. Во-первых, использовала некоторые виды боеприпасов и техники, которые заполняли склады и предназначались для утилизации. Во-вторых, “обкатала” новые системы вооружений, показав, так сказать, витрину достижений российского оружия, чем стимулировала военно-техническое сотрудничество, значительно увеличив корзину заказов ВПК. В-третьих, выполнила программы обучения личного состава в боевых условиях… решив проблему быстрого повышения квалификационного уровня военнослужащих. В-четвертых, получила бесценный опыт военной дипломатии, что называется, в полевых условиях.

Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. “Миссия армии становится гуманитарной”

…но и на острове Св. Елены… он писал: “Русская война должна была быть самая популярная в новейшие времена: это была война здравого смысла и настоящих выгод, война спокойствия и безопасности всех; она была чисто миролюбивая и консервативная. Это было для великой цели, для конца случайностей и для начала спокойствия. Новый горизонт, новые труды открывались бы, полные благосостояния и благоденствия всех… Возвратясь во Францию… я провозгласил бы границы ее неизменными; всякую будущую войну защитительной; всякое новое распространение – антинациональным…” Он, предназначенный провидением на печальную, несвободную роль палача народов, уверял себя, что цель его поступков была благо народов и что он мог руководить судьбами миллионов и путем власти делать благодеяния!

Лев Толстой. “Война и мир”