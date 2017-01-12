Четверг, 12 января 2017

Социальные сети следует законодательно приравнять к операторам связи, чтобы ограничить их использование. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Луговой во время обсуждения внесенного им законопроекта об онлайн-кинотеатрах, сообщает Интерфакс.

По словам Лугового, сейчас “через Facebook, “ВКонтакте”, Mail.Ru” работают вербовщики “Исламского государства”. “Надо давно поставить вопрос о том, чтобы вообще все эти соцсети стали операторами связи для того, чтобы к ним были совсем другие требования, чтобы, извините, наших сограждан и наших детей не вербовали на то, чтобы ехать в Сирию и другие горячие точки”, – сказал единорос.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин сообщил ТАСС, что депутаты не обсуждают идею о приравнивании соцсетей к операторам связи и установлении к ним аналогичных требований. “Нет, эта тема не обсуждается. Вопрос подобного регулирования в повестке не стоит”, – сказал Левин.

В пятницу Госдума приняла в первом чтении законопроект Лугового и единороса Шамсаила Саралиева о регулировании онлайн-кинотеатров. Согласно документу, иностранцы не могут владеть более 20 процентами в капитале сервисов с профессиональным аудиовизуальным контентом, чья ежедневная аудитория составляет более 100 тысяч пользователей в России или более 20 тысяч в одном из регионов. Предложение поддержало правительство России, однако в отзыве говорилось, что документ нуждается в дополнительных обоснованиях.

В ходе обсуждения законопроекта беспокойство депутатов вызвало возможное ограничение видеосервиса YouTube. Луговой в заверил, что законопроект не направлен на ограничение “пользовательского контента” и таким образом не регулирует популярный видеохостинг.

Луговой, которого в Великобритании подозревают в убийстве экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, известен как инициатор ряда ограничивающих свободу интернета законопроектов.

1 февраля 2014 года вступил в силу предложенный им закон о внесудебных блокировках сайтов, получивший название “закон Лугового”. В декабре глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что счет заблокированных ведомством сайтов идет на десятки тысяч. с 22 тысяч ресурсов запрещенная информация была удалена, около двух тысяч сайтов заблокированы постоянно.

В числе первых ресурсов, подвергшихся внесудебной блокировке, оказались “Грани”. Доступ к нашему изданию в России закрыт с 13 марта 2014 года. РКН заблокировал уже более 700 зеркал “Граней”. Попытки оспорить действия чиновников в российских судах результата не дали. 11 марта 2015-го “Грани” направили жалобу в ЕСПЧ.