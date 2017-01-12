Четверг, 12 января 2017

Россия сейчас находится на исторически низких темпах экономического роста, уступая даже СССР времен застоя. Об этом заявил на Гайдаровском форуме глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, сообщает Интерфакс.

“Мы сейчас находимся на достаточно исторически низких темпах экономического роста, которые даже ниже, чем в период застоя в Советском Союзе”, – сказал Кудрин. – Мы попали в длительную полосу низких темпов, которые не связаны только со снижением цен на нефть или санкциями. Мы должны сказать, что основные проблемы лежат внутри нашей России, и основные – это институциональные и структурные”.

По мнению Кудрина, Россия запаздывает с реформами. “Не принимаются решительные меры, которые бы позволили создать и запустить новую модель экономики. Перед нами стоят очень серьезные вызовы, которые объективно сдерживают наш экономический рост, – сказал Кудрин. – И те шаги, которые должна принимать наша страна, правительство, президент, они неординарны. Они достаточно серьезны”.

Главными вызовами Кудрин считает, прежде всего, демографические проблемы, недостаток инвестиций, включая проблемы санкций и дистанцирования от мировых финансовых рынков, низкая производительность и качество государственного управления. Однако основная проблема – технологическое отставание России. Она, по мнению главы ЦСР, несет угрозу самому суверенитету страны.

“Мы встали перед проблемой технологического отставания России от мира. Причем это, на мой взгляд, самый серьезный вызов, который перед нами стоит в ближайшие 10-15 лет, – сказал Кудрин. – Это означает сжатие нашего экономического потенциала и снижение уровня жизни граждан, потому что мы будем терять рынки, не будем участвовать в этих новых рынках”.

Кудрин обратил внимание на то, что в технологическом предпринимательстве рисков больше, чем в обычном бизнесе. “Мы говорим, у нас в обычном бизнесе большие риски, а в технологическом предпринимательстве рисков больше – короткий горизонт планирования в силу ряда обстоятельств, в том числе и состояния финансового рынка, который был до этого, зарегулированность экономической деятельности, нашей контрольно-надзорной деятельности, когда правоохранительные органы сегодня осуществляют чрезмерное давление на бизнес”, – сказал глава ЦСР.

Для реализации планов по развитию российской экономики, в том числе разрабатываемой ЦСР стратегии, нужны политические реформы, заявил Кудрин. Вместе с тем экономист подчеркнул, что в разработках ЦСР нет политической составляющей. “Мы не занимаемся политическими реформами в полном смысле этого слова, мы занимаемся, тем не менее, чувствительными сферами для политики”, – сказал Кудрин.

В конце апреля экс-министр Куррин возглавил ЦСР и стал заместителем председателя экономического совета при президенте. Он неоднократно заявлял о необходимости реформ в России.

21 мая Кудрин заявил, что российская экономика не будет расти и останется “на дне”, если власти не начнут решительно проводить структурные реформы. “Поскольку модель экономики старая отработана, а новая еще не сформировалась, даже пройдя “дно”, мы останемся на этом “дне”, – сказал Кудрин.

Экс-министр финансов подчеркнул, что российской экономике не хватает решительных действий со стороны властей. “Мне кажется, что нашей экономике сейчас определенной решительности не хватает. Мы оттягиваем важные реформы. Это станет причиной и оттягивания начала экономического роста,” – считает Кудрин.