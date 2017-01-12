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Союз музеев расценил передачу Исаакиевского собора РПЦ как ликвидацию музея

Четверг, 12 января 2017

Передача Исаакиевского собора Русской православной церкви повлечет за собой “ликвидацию одного из самых успешных музеев России”. Об этом говорится в заявлении президиума Творческого союза музейных работников Петербурга и Ленинградской области, опубликованном на сайте Союза музеев России.

“Невозможно не задать вопрос, ради чего уничтожается музей? В том, что уничтожается, – сомнений нет, так как работа любого музея – это работа его коллектива, а понятно, что далеко не все сотрудники государственного учреждения культуры готовы стать работниками религиозной организации”, – говорится в заявлении.

Союз музейных работников подчеркивает, что Исаакиевский собор – “это уникальный музей, который не только не получает ни копейки из бюджета на текущие расходы, но и все работы по реставрации выполняет за счет своих доходов”. По данным Союза, в прошлом году общие доходы музея-памятника составили 783 миллиона рублей. Из них более 100 миллионов рублей было потрачено на реставрацию, примерно такая же сумма поступила в бюджет в виде налогов.

В 2016 году в Исаакиевском соборе побывали почти 2,4 миллиона человек, весь музейный комплекс “четырех соборов” принял 3,8 миллиона посетителей.

При этом, как отметили в Союзе музейных работников, за прошлый год в Исаакиевском соборе было проведено 640 богослужений, “то есть почти каждый день проходили 2 богослужения, при этом, естественно, что прихожане на службы заходят в собор бесплатно”. “Благодаря прекрасно организованной системе контроля в музее можно точно сказать, что на одну службу в среднем приходит менее 30 человек, а общее количество верующих, пришедших на службы, составляет менее одного процента от всех посетителей собора”, – говорится в заявлении.

“В годы блокады в подвалах собора жили десятки музейных сотрудников из разных музеев, которые в труднейших условиях сохраняли для потомков и изучали доверенное им культурное наследие, готовили многочисленные выставки, поднимавшие боевой дух ленинградцев и приближавшие Победу”, – отмечается в заявлении.

Накануне стало известно, что Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование РПЦ сроком на 49 лет. Договор должен быть заключен с РПЦ не позднее, чем через два года после подписания распоряжения, то есть до конца 2018 года.

О передаче собора РПЦ во вторник объявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. При этом он пообещал, что доступ посетителей в собор останется неограниченным, а дальнейшее содержание здание будет вестись за счет клириков.

Между тем в среду начальница юридической службы Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега) заявила, что в РПЦ ожидают субсидий на содержание собора. “Поскольку это объект ЮНЕСКО, возможно, здесь городские субсидии должны быть задействованы”, – заметила игуменья.