Вторник, 10 января 2017

Национальные антидопинговые организации 19 стран призвали отстранить Россию от всех спортивных соревнований, а также лишить ее права проводить у себя международные турниры. Об этом говорится в пресс-релизе, выпущенном по итогам саммита NADO в Дублине.

“Основываясь на новых, неопровержимых доказательствах существования в России государственной допинговой системы, приведенных Маклареном и его командой, группа руководителей призывает исключить российские спортивные организации из всех международных состязаний до тех пор, пока спорт и антидопинговая система в стране не будут приведены в полное соответствие с кодексом WADA”, – говорится в заявлении.

“Также руководители просят перенести из России все крупные международные соревнования и установить мораторий на проведение предстоящих турниров в стране”, – отмечается в документе.

При этом российские спортсмены, не уличенные в употреблении допинга, смогут принимать участие в состязаниях, но только как нейтральные атлеты.

Совместное заявление подписали антидопинговые организации США, Канады, Австрии, Бельгии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Хорватии, Японии, Нидерландов, Польши, Словении, Испании, ЮАР, Швеции и Швейцарии.

В ответ на это вице-премьер России, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко призвал NADO заниматься своим делом и собирать мочу, а не вмешиваться в политику.

Комментируя заявление NADO, Виталий Мутко заявил, что призыв лишить Россию права участия в любых соревнованиях является продуманной атакой, цель которой – дискредитация российского спорта.

“Антидопинговые организации должны контролировать ситуацию в своих странах, собирать мочу, но не вмешиваться в политику. За этим стоит абсолютная политика. Мы себя ведем очень и очень порядочно. Но сотрудничать со всем миром не получается, к сожалению. Каждый должен заниматься своим делом, кто-то – сбором проб, выдачей терапевтических исключений, а кто-то политикой”, – приводит слова Мутко “Р-Спорт”.

По его словам, никаких доказательств существования в России государственной допинговой программы не существует. “Есть “золотая” линия о некой государственной программе, а подтверждающих фактов нет. Ни одного факта не было, нет, и не будет. Это общий тренд, что русские виноваты. Мы нужны всем неконкурентоспособные. Могу сказать, что мы делали и будем делать все для защиты наших спортсменов”, – подчеркнул вице-премьер.

9 декабря канадский юрист Ричард Макларен представил вторую часть доклада, подготовленного для WADA. Расследование показало, что в допинговую программу России были вовлечены свыше 1000 российских спортсменов в почти 30 видах олимпийского и паралимпийского спорта.

После этого МОК объявил о начале расследования в отношении 28 российских спортсменов-участников Игр в Сочи.

К настоящему времени известно об отстранении от соревнований 12 россиян. Среди них чемпионы Олимпиады в Сочи лыжник Александр Легков и скелетонист Александр Третьяков, серебряные и бронзовые призеры Игр.