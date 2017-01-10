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Путин потребовал “безусловного соблюдения прав заключенных”

Вторник, 10 января 2017

Президент Владимир Путин потребовал безусловного соблюдения прав заключенных. Как передает ТАСС, об этом он заявил на торжественном заседании, посвященном 295-летию российской прокуратуры.

“Прошу держать на контроле ситуацию с соблюдением прав граждан, отбывающих наказание в местах лишения свободы”, – сказал Путин. По его словам, “закрепленные в законе стандарты содержания заключенных, их права на медицинскую помощь, иные права должны в полной мере соблюдаться”.

“Реакция прокуроров всех уровней на несоблюдение закона, на нарушение прав и свобод людей должна быть незамедлительной и действенной”, – добавил президент.

29 декабря 2016 года Путин подписал закон, расширяющий основания для применения сотрудниками ФСИН к заключенным физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия. В мае 2015 года Документ, получивший название “закон садистов”, внесло в Госдуму правительство.

“Закон садистов” вызвал резкую критику правозащитного сообщества. 21 октября 2015 года при рассмотрении документа в первом чтении фракции КПРФ и “Справедливой России” документ не поддержали.

К прошедшему 14 декабря второму чтению в документ были внесены некоторые коррективы, которые ограничивают права фсиновцев. Кроме того, в законе предусмотрели необходимость “безотлагательного оказания” медицинской помощи заключенным, получившим травмы в результате действий фсиновцев.

Также было оговорено, что сила может применяться лишь “в исключительных случаях, когда несиловые способы недостаточны и/или исчерпаны”. Использование электрошокеров в окончательной редакции документа допускается лишь в случаях, когда невозможно применить дубинку. При этом запрещается бить током в голову, солнечное сплетение, гениталии и в область сердца.

Наконец, в закон включили запрет выполнения заведомо незаконных приказов и распоряжений. Освобождение от ответственности за вред, причиненный заключенному, было признано возможным, лишь если фсиновец действовал правомерно.