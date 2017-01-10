Вторник, 10 января 2017

В Петербурге полиция сорвала акцию молодежного демократического движения “Весна”, члены которого попытались вывесить на колоннаде Исаакиевского собора растяжку с текстом “Слава Богу, не РПЦ”. Об этом сообщается на ВК-странице движения.

По причинам, не указанным в публикации, силовики поджидали активистов на площади перед собором. Оппозиционеры успели вывесить только правую часть составленного из двух полотнищ баннера – со словами “не РПЦ”. После этого полицейские изъяли пресекли акцию, изъяв оба полотнища.

При этом задерживать оппозиционеров силовики не стали.

“Мы считаем неправильным передачу одного из символов нашего города в руки общественной организации с достаточно сомнительной репутацией, которой собор никогда до этого не принадлежал, – говорится в публикации “Весны”. – Нам кажется, что эта инициатива направлена сугубо на обогащение руководства РПЦ, которое безвозмездно получит в собственность один из важнейших объектов туристской инфраструктуры, приносящих в бюджет города десятки миллионов рублей, но когда речь зайдет об уходе за памятником, платить все равно будут вынуждены горожане”.

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