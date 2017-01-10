Вторник, 10 января 2017

В окрестностях чеченских аулов Курчалой и Гелдаган убиты четверо моджахедов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Чечни Рамзана Кадырова, который, как утверждается, лично руководил операцией силовиков.

Граждан, уточняет РИА “Новости”, убили при попытке скрыться. Пятого подозреваемого, по словам Кадырова, захватили живым, а шестой, воспользовавшись темнотой, сумел уйти. Однако, заметил глава Чечни, “место его возможного местонахождения полностью блокировано” и “с наступлением рассвета начнется активная фаза операции”.

В бою погиб один полицейский, также передает ТАСС.

Между тем “Кавказ.Реалии” пишут о пяти убитых подозреваемых. Ранее издание передавало, что интенсивная стрельба в местности между Курчалоем и почти вплотную примыкающим к нему с запада Гелдаганом началась около 16 часов.

Сообщалось также, что местные жители напуганы количеством прибывших военных, полицейских и иных силовиков. Их техника выстроилась вдоль трассы от Курчалоя до Цоци-Юрта – аула, примыкающего к Гелдагану с северо-запада. По информации источников издания в полиции, к участию в операции привлекли все структуры, вошедшие в Росгвардию, в том числе ОМОН, СОБР и вневедомственную охрану. В частности, в распоряжении “Кавказ.Реалий” оказалось фото машин бывшего СОБРа “Терек”, который подчинялся начальнику охраны Кадырова Абузейду Висмурадову.

Утром 11 января Кадыров объявил, что в Цоци-Юрте задержаны молодые люди, готовившие “серию резонансных тяжких преступлений”. В их числе, утверждал глава Чечни, родственник убитого в 2006 году полевого командира Исы Мускиева. Позже “Кавказ.Реалии” уточнили, что речь идет о сыне Мускиева.

По информации “Кавказ.Реалий”, с раннего утра в Цоци-Юрте, а также Галдагане, Курчалое и еще двух аулах к востоку от Курчалоя – Майртупе и Бачи-Юрте – начались подворовые обходы. Неизвестные силовики вламывались в дома граждан и обыскивали подвалы, гаражи и огороды.

Из числа жителей Гелдагана были задержаны 35 молодых людей. Их доставили в Курчалоевский райотдел полиции.

В свою очередь, “Кавказский узел” передавал о 21 задержанном жителе Цоци-Юрта. Сообщалось, что Цоци-Юрт полностью блокирован спецназом и за пределы аула никого не выпускают. “Силовики проводят зачистки. Школы, магазины, детсады не работают”, – рассказал изданию один из местных жителей.

10 января Кадыров провел в Курчалое совещание с чиновниками, силовиками и клириками. На нем он представил нового главу района – Али Абдулаева.