В побоях познавшая
Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о переводе первого прецедента домашних побоев из разряда уголовных преступлений в разряд административных правонарушений, при этом второй и последующий случаи домашнего насилия предлагается оставить уголовными преступлениями.
Под “побоями” законодательство подразумевает действия, которые повлекли физическую боль, но не привели к кратковременному расстройству здоровья и утрате трудоспособности. Речь идет о ссадинах и синяках, причинение легкого вреда здоровью по-прежнему будет наказываться по уголовной статье.
Интерфакс
- Но, честно говоря, раз в неделю… сие как-то… больно часто!
- Ничего, я привыкла.
- А тело ваше, простите, тоже привыкло?
- Меня пробить не просто. Да и хорошие снадобья имеются. Мази.
- И вы не держите зла на муженька?
- Что вы! Бьет – значит любит. А потом – он же не дерется, как пьяный, а розгою сечет, как по “Домострою” уложено. Мама моя вон мне обзавидовалась: в ихние времена-то смутные сечь жен не положено было, потому как безбожною Россия была. Мама говорит: “Ежели б меня отец твой покойный сек по субботам, мы бы сейчас жили в трехэтажном доме”.
- Нет, я не против порки по сути, но все надобно делать обдуманно…
- Все надобно делать как уложено, Трофим Ильич. Наше дело бабье – мужу подчиняться. Муж у меня мужчина обстоятельный, неспешный. Домовитый. И сечет так же – без спешки, правильно.
Владимир Сорокин. “Сахарный Кремль”