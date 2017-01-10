Вторник, 10 января 2017

Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о переводе первого прецедента домашних побоев из разряда уголовных преступлений в разряд административных правонарушений, при этом второй и последующий случаи домашнего насилия предлагается оставить уголовными преступлениями.

Под “побоями” законодательство подразумевает действия, которые повлекли физическую боль, но не привели к кратковременному расстройству здоровья и утрате трудоспособности. Речь идет о ссадинах и синяках, причинение легкого вреда здоровью по-прежнему будет наказываться по уголовной статье.

Интерфакс

- Но, честно говоря, раз в неделю… сие как-то… больно часто!

- Ничего, я привыкла.

- А тело ваше, простите, тоже привыкло?

- Меня пробить не просто. Да и хорошие снадобья имеются. Мази.

- И вы не держите зла на муженька?

- Что вы! Бьет – значит любит. А потом – он же не дерется, как пьяный, а розгою сечет, как по “Домострою” уложено. Мама моя вон мне обзавидовалась: в ихние времена-то смутные сечь жен не положено было, потому как безбожною Россия была. Мама говорит: “Ежели б меня отец твой покойный сек по субботам, мы бы сейчас жили в трехэтажном доме”.

- Нет, я не против порки по сути, но все надобно делать обдуманно…

- Все надобно делать как уложено, Трофим Ильич. Наше дело бабье – мужу подчиняться. Муж у меня мужчина обстоятельный, неспешный. Домовитый. И сечет так же – без спешки, правильно.

Владимир Сорокин. “Сахарный Кремль”