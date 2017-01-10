Вторник, 10 января 2017

К 1 сентября Российская национальная библиотека передаст Петербургской епархии РПЦ одно из своих зданий на набережной Обводного канала. Об этом заявил генеральный директор РНБ Александр Вислый, сообщает Интерфакс.

“Здание передается РПЦ. Конечно, это не такой острый вопрос, как с Исаакием, потому что это здание раньше принадлежало церкви. Но там очень ценный фонд, там хранятся личные библиотеки”, – отметил Вислый.

По словам гендиректора РНБ, распоряжение правительства о передаче здания по закону о возвращении церковного имущества было подписано в 2015 году. Библиотека должна будет освободить здание в течение пяти месяцев с момента ввода в эксплуатацию второй очереди РНБ на Московском проспекте. По контракту строители работы должны быть завершены 31 марта.

“Если строители сроки не срывают, то к 1 сентября мы должны здание передать, – сказал Вислый. – Но я не знаю ни одних строителей, кто бы уложился в срок. Будем надеяться”.

Здание на Обводном канале, 11, было построено как библиотека Духовной академии в 1881-1882 годах. Сейчас там хранятся фонды РНБ.

Накануне губернатор Петербурга Георгий Полтавченко официально объявил о передаче РПЦ Исаакиевского собора. “Вопрос решен, – сказал губернатор. – По договоренности между патриархом и мною собор сохранит музейно-просветительскую функцию”. Доступ посетителей туда ограничиваться не будет, пообещал губернатор.

Дальнейшее содержание собора будет вестись за счет РПЦ, добавил чиновник.

Между тем пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов отметил, что передача собора потребует сложных согласований, на которые могут уйти месяцы. В частности, речь идет о согласованиях с Минкультом. Собор, пояснил Кибитов, находится под охраной ЮНЕСКО и в нем хранится множество музейных объектов.

В среду глава юридической службы Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) заявила, что В РПЦ рассчитывают на субсидии на содержание Исаакиевского собора. “Если речь идет о поддержании в надлежащем состоянии самого здания, то это будет скорее всего осуществляться за счет субсидий, выделяемых в рамках той или иной программы. Поскольку это объект ЮНЕСКО, возможно, здесь городские субсидии должны быть задействованы”, – отметила игумения.