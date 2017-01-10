Вторник, 10 января 2017

Избранный президент США Дональд Трамп заверил, что не имеет никаких отношений с Россией и ничем ей не обязан. Как передает Reuters, об этом будущий американский лидер заявил в Нью-Йорке на своей первой после победы на выборах пресс-конференции.

Трампа спросили, согласен ли он с тем, что Владимир Путин пытался помочь ему выиграть гонку. Избранный президент ответил: “Если Путину нравится Дональд Трамп, я рассматриваю это как свой капитал, а не как долговое обязательство”.

Относительно кибератак, которым подверглись США в последние месяцы перед выборами, будущий хозяин Белого Дома заметил: “Я думаю, что это Россия. Однако могу сказать, что мы подвергались кибератакам и со стороны других стран, а также частных лиц”.

Трамп вновь раскритиковал CNN и другие СМИ, распространившие информацию о наличии у российских спецслужб компромата на него. Он также отказался отвечать на вопросы журналиста CNN. “Вы публикуете фэйковые новости”, – пояснил избранный президент.

Ранее в среду Трамп уже выступал с подобными заявлениями в твиттере. “Россия никогда не пыталась давить на меня”, – заметил он среди прочего.

Он также сослался на комментарий Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Путина. “Россия только что заявила, что неподтвержденный доклад, оплаченный политическими оппонентами, – это полная и тотальная фабрикация, совершенная чепуха”, – написал избранный президент.

О наличии у российских спецслужб компромата на Трампа CNN сообщил во вторник. Как утверждалось, такие сведения содержатся в секретной части доклада, представленного 6 января американской разведкой Трампу и уходящему президенту Бараку Обаме.

Москва, заявлял телеканал, собирала материалы как для дискредитации не только демократов, но и республиканцев, однако опубликовала лишь те сведения, которые нанесли ущерб сопернице Трампа на выборах Хиллари Клинтон.

Позже Buzzfeed опубликовал полный текст документа, на котором, как утверждалось, основывался CNN. В нем среди прочего утверждалось, что Трамп принимал участие в секс-вечеринках в президентском номере отеля Ritz Carlton в Москве в 2013 году, а также давал взятки через аффилированные с ним компании в ходе визитов в Петербург.