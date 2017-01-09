Понедельник, 9 января 2017

Кажется, что блогер Сергей Пархоменко, воспитанный комсомолом и имеющий в правозащитных кругах репутацию “провокатора с Болотной площади”, вступил в нашу писательскую организацию лишь для того, чтобы разрушить ее изнутри, превратив, вопреки Хартии и Уставу, в оппозиционную политическую партию. За два года пребывания в Русском ПЕН-центре он, несмотря на неоднократные предупреждения, постоянно нарушал и нарушает п. 4.12 Устава Русского ПЕН-центра, поставляя средствам массовой информации лживые, тенденциозные сведения, порочащие нашу организацию, используя ее бренд для личных целей. Сейчас он живет в Америке, но и оттуда продолжает лгать по радио, опираясь на сфальсифицированные “документы”. Распространяет в интернете клеветнические сведения о нашем Почетном президенте, всемирно известном Андрее Битове, используя хамскую лексику советского барина, раздает указания дирекции Русского ПЕН-центра… Он не прекращает своей враждебной Русскому ПЕН-центру деятельности… отрицает наш Устав… по которому его и многих других все эти годы принимали в ПЕН. То есть снова шантажирует нас скандалом, не желая прислушиваться ни к каким разумным словам…

За отступление от непреложных принципов, заключенных в Хартии Международного ПЕН-клуба,

систематическое невыполнение требований настоящего Устава,

за деятельность, несовместимую с целями и задачами Русского ПЕН-центра,

совершение поступков, противоречащих гуманным принципам демократического общества, задевающих честь и достоинство личности,

членство Сергея Пархоменко в Русском ПЕН-центре будет ПРЕКРАЩЕНО с 10.01.2017…

Исполком Русского ПЕН-центра

Троцкий (Бронштейн), Л.Д. (1879-1940) – злейший враг ленинизма. В годы реакции и нового революционного подъема, прикрываясь маской “нефракционности”, фактически стоял на позициях ликвидаторов. В 1912 году был организатором антипартийного Августовского блока. В период первой мировой войны занимал центристскую позицию, вел борьбу против В.И. Ленина по вопросам войны, мира и революции. Вернувшись после Февральской буржуазно-демократической революции 1917 года из эмигра­ции, вошел в группу “межрайонцев” и вместе с ними на VI съезде РСДРП(б) был принят в большевистскую партию. После Октябрьской социалистической революции занимал ряд государственных постов. В 1918 году был противником Брестского мира, в 1920-1921 годах возглавлял оппозицию в профсоюзной дискуссии, с 1923 года вел ожесточенную фракционную борьбу против генеральной линии партии, против ленинской программы построения социализма, проповедовал невозможность победы социализма в СССР. Коммунистическая партия, разоблачив троцкизм как мелкобуржуазный уклон в партии, разгромила его идейно и организационно. В 1927 году Троцкий был исключен из партии, в 1929 году за антисоветскую деятельность выслан из СССР и в 1932 году лишен советского гражданства. Находясь за границей, продолжал борьбу против Советского государства и Коммунистической партии, против международного коммунистического движения.

Указатель имен к Полному собранию сочинений В.И. Ленина