Пятница, 6 января 2017

В Турции принята норма о лишении гражданства эмигрантов, не явившихся в 90-дневный срок на допрос по повестке из суда или прокуратуры. Об этом сообщает QHA со ссылкой на постановление правительства, опубликованное вечером в пятницу в официальном бюллетене T.C. Resmi Gazete.

Как утверждается, такой шаг сделан в целях более эффективной борьбы с террористическими угрозами.

Как уточняет “Европейская правда”, речь идет о фигурантах дел, открытых по статьям УК Турции о преступлениях против правительства, вооруженном мятеже, вооруженном нападении на президента или его убийстве и членстве в вооруженных террористических организациях. Издание напоминает, что после неудавшегося переворота 15 июля 2016 года многие турецкие чиновники выехали за границу, опасаясь репрессий, а некоторые дипломаты попросили политического убежища в странах пребывания.

Одновременно в T.C. Resmi Gazete появились еще два постановления. Первым из них были закрыты 83 НПО, деятельность которых, как утверждалось, могла представлять опасность для государства.

Второе постановление дает полицейским право доступа к личным данным пользователей соцсетей и разрешает силовикам вести слежку в интернете. Hürriyet Daily News поясняет, что это необходимо для раскрытия преступлений, совершаемых в Сети.

Также в соответствии с принятыми постановлениями будут уволены еще 8390 государственных служащих: военных, полицейских, гражданских чиновников, работников вузов.

В то же время, отмечает Hürriyet Daily News, с 276 человек, ранее уволенных из-за возможной причастности к перевороту, подозрения сняты. Этих граждан восстановят на работе. Кроме того, в связи со снятием подозрений отменен запрет на выпуск 11 газет.

Июльская попытка переворота стала для президента Турции Тайипа Эрдогана поводом ужесточить политический режим. Уже к 20 июля в стране были задержаны или уволены 45 тысяч человек. Хотя часть задержанных вскоре освободили, в дальнейшем в тюрьмы попало множество новых подозреваемых.

24 июля Эрдоган увеличил максимально допустимый срок ареста без предъявления обвинений с 4 до 30 суток. Несколько ранее он заявил о необходимости восстановления в стране смертной казни.

В России принудительное лишение гражданства прямо запрещено частью 3 статьи 6 Конституции. Между тем в первоначальных редакциях “пакета Яровой” такая мера предусматривалась для лиц с двойным гражданством, которые осуждены по “террористическим” статьям УК либо устроились на работу в иностранные армии, правоохранительные структуры или суды. Кроме того, лишать гражданства предлагалось сотрудников международных НПО, в которых Россия не представлена.

Эти новеллы, однако, вызвали серьезную критику, и после первого чтения их из “пакета Яровой” исключили.