Суббота, 7 января 2017

Ильдар Дадин находится в ИК-5 в Рубцовске Алтайского края. Это выяснилось из телефонного разговора политзека с его женой Анастасией Зотовой. Аудиозапись беседы выложена на сайте “#Территория пыток”.

По словам Дадина, он здоров и чувствует себя нормально. После этапирования из карельской ИК-7 в городе Сегежа около месяца он провел на пересыльном пункте в Тюмени.

В карельской колонии, рассказал Дадин, после публикации его рассказа о пытках ситуация практически не изменилась, либо “стала еще хуже”. При этом политзек отметил, что заключенных перестали избивать, а также убрали музыку группы “Любэ”, которая звучала при избиениях.

В целом Дадин охарактеризовал происходящее в ИК-7 как “невыносимые фашистские условия”.

О том, что Дадина доставили в новую колонию, рассказала и замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева. Она не назвала номер и место колонии, но отметила, что Дадину дано право позвонить родственникам, чтобы сообщить о своем местонахождении.

“Замдиректора ФСИН Валерий Максименко рассказал мне о том, что Ильдар Дадин прибыл в новую колонию еще седьмого января. С ним все хорошо. Чувствует себя отлично. По приезду его осмотрели врачи-специалисты”, — сообщила Меркачева.

По ее словам, Дадину дали написать письмо родным, но поскольку оно будет идти несколько дней, то ему еще разрешили позвонить одному из родственников, чтобы сообщить о своем месте пребывания.

2 декабря Дадина вывезли из карельской ИК-7 в городе Сегежа. Утром 4 декабря его доставили в СИЗО-2 в Вологде. Оттуда в следующую же ночь политзека должны были забрать дальше на этап. С тех пор каких бы то ни было определенных сведений о местонахождении Дадина не поступало. Первоначально в интернете сообщалось, что его должны отправить в одну из колоний Кировской области, однако с тех пор подтверждений этой информации не появлялось.

2 января движение “За права человека” направило во ФСИН письмо с требованием сообщить о местонахождении Дадина. С аналогичным запросом в тюремное ведомство обратился и главред “Эха Москвы” Алексей Венедиктов.

3-го числа с открытым письмом во ФСИН выступила группа литераторов и правозащитников. В числе подписантов документа – Александр Подрабинек, Лев Тимофеев, Григорий Пасько, Лев Рубинштейн.

Дадин стал первым осужденным по статье 212.1 УК (неоднократные нарушения на митингах). 7 декабря 2015 года судья Басманного райсуда Москвы Наталия Дударь приговорила его по к трем годам общего режима (

ВИДЕО). 31 марта 2016-го судья Мосгорсуда Наталья Борисова, рассмотрев апелляционную жалобу Дадина, сократила ему срок до двух с половиной лет (

ВИДЕО).

30 сентября Мосгорсуд отказал в удовлетворении кассационной жалобы Дадина. Документ, составленный адвокатами политзека Ксенией Костроминой и Алексеем Липцером, поддержала омбудсмен Татьяна Москалькова.

19 декабря Верховный суд отклонил повторную кассационную жалобу на приговор политзеку. Судья, в производство которого попала жалоба, отказался передать ее на рассмотрение коллегии.

15 декабря стало известно, что Конституционный суд со второго раза принял к рассмотрению жалобу Дадина, Костроминой и Липцера на статью 212.1 УК.