Суббота, 7 января 2017

“Спутниками” на территории бывшего СССР руководит мой заместитель и бывший гражданский муж Андрей Благодыренко. Эту работу я предложила ему после нашего расставания. Под его началом “Спутники” выбились на первые позиции по охвату аудитории в своих странах. Таким образом научно доказано, что русская пропаганда передается половым путем. Выводы делайте сами.

Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT

Немедленно было сделано все необходимое… и очень скоро Семен Гаврилович Зорич стал официальным фаворитом императрицы Екатерины… Милость Зорича продолжалась, однако, не более года… Первое время – впрочем, весьма недолго – он был чрезвычайно расстроен крушением своей государственной карьеры. Пост, который он занимал, очень ему нравился. Кроме того, он находил, что при отставке его обидели. Правда, полученные им алмазная табакерка квадратиком и особенно пояс в фунт золота, усыпанный бриллиантами и смарагдами, были хороши. Но пожалованное Семену Гавриловичу графское достоинство его не удовлетворяло.

Марк Алданов. “Девятое Термидора”