Суббота, 7 января 2017

Зимний велопарад в Москве при -28 всколыхнул московскую общественность. Вот мы и проверим на этом нашу пропагандистскую машину – так ли она крута? Эту новость нужно сделать ключевой мировой новостью дня. В ней есть все, что нужно для мировой сенсации. И сенсационность. И странные, непонятные русские. И связь с мировой историей: ведь мир верит, что Наполеона и Гитлера победили и непонятные русские, и русский Генерал Мороз. Посмотрим, станет ли это мировой новостью или останется новостью московской жизни. Велосипедисты, едущие по Москве в мороз, который погубил Наполеона и Гитлера, – это нереально круто, что и требуется современному миру.

Сергей Марков, политолог, член Общественной палаты

В общем, Муция схватили, и этот неказистый царь… стал его допрашивать и грозить пытками и казнью.

Муций сказал:

- Я твоих пыток не боюсь. Вот смотри мое мужество.

И с этими словами он протянул свою руку над жертвенником и стал ее жечь… Царь, наверно, сначала смеялся, потом стал серьезный и сказал: “Довольно”… И вскоре снял осаду. Поскольку видит, что там римская публика способна проявить чудеса храбрости. И лучше с такими не связываться.

Конечно, может закрасться сомнение – верно ли он настолько сжег свою руку. Может, он едва сунул руку в огонь и тотчас с криком ее отдернул. И запрыгал от боли. А царь, может, от этих прыжков рассмеялся и отпустил его. И, может, у него всего один пузырь вскочил. А уж история, может, взяла и раздула кадило и нарисовала красоту человеческой души. Но, оказывается, нет. Все, знаете, именно так и было… В общем и этим поступком мы вполне любуемся.

Михаил Зощенко. “Голубая книга”