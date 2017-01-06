Пятница, 6 января 2017

Вмешательство России в ход президентской кампании в Соединенных Штатах было предпринято по личному указанию Владимира Путина. Об этом заявляется в рассекреченной версии доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и АНБ. Документ опубликован в пятницу на сайте Аппарата директора Национальной разведки США. Ранее с полной, секретной версией доклада были ознакомлены уходящий президент страны Барак Обама и его избранный преемник Дональд Трамп.

Целями вмешательства России разведка назвала подрыв общественного доверия к американским президентским выборам, дискредитацию кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон и поддержку ее соперника Трампа. “Мы твердо уверены в этих выводах”, – подчеркивается в докладе.

ЦРУ и ФБР, отмечается в документе, полностью разделяют мнение, что Клинтон очерняли, чтобы повысить шансы Трампа. Между тем АНБ уверено в этом не настолько определенно.

Россия, далее заявляет разведка, стремилась подорвать либерально-демократический порядок, опорой которого в мире являются США, поскольку продвижение демократии Путин и его окружение воспринимают как угрозу своему режиму.

Москва работала одновременно по нескольким направлениям, отмечается в документе. Использовались методы как разведывательные, в частности кибератаки, так и пропагандистские.

В кибератаках на сервера национального комитета Демократической партии американская разведка обвиняет ГРУ. Именно эта структура, заявляется в докладе, публиковала украденную переписку функционеров Демпартии через хакера Guccifer 2.0, а также сайте DCLeaks.com и WikiLeaks.

Обама после публикации доклада заявил в интервью ABC News, что считает выводы расследования верными. Он также предостерег от политизации американской разведки, пояснив, что это ее подорвет. Вскоре, заметил Обама, представители республиканцев, а также эксперты и телекомментаторы выступят с заявлениями, в которых выразят большее доверие Путину, чем своим согражданам, лишь потому, что эти сограждане – демократы. “Такого быть не должно”, – подчеркнул уходящий президент.

Кроме того, Обама публично обратился к Трампу: “Мы должны помнить, что мы в одной команде. Владимир Путин не в нашей команде”.

Ведущие представители демократов в комитетах Сената и Палаты представителей по вопросам разведки призвали к жесткому ответу на атаки. “О мощи американской демократии можно будет судить, в частности, по тому, как мы ответим и какие шаги предпримем, чтобы выработать твердую и активную стратегию кибернетической защиты”, – передает Reuters слова сенатора Марка Уорнера.

Депутат Палаты представителей Адам Шифф, в свою очередь, заявил о необходимости “тщательно расследовать” произошедшее и определиться с тем, как защитить правительственные сервера.

Схожим образом выступил и сенатор-республиканец Линдси Грэм. В интервью NBC News он заявил, что Трамп “должен заставить Россию заплатить” за вмешательство в выборы.

Между тем Трамп после прошедшей в пятницу встречи с руководителями разведывательных ведомств, на которой ему была представлена полная версия доклада, отверг выводы расследования. “Хотя Россия, Китай, другие страны, отдельные зарубежные группировки и частные лица не прекращают попыток взломать компьютерную инфраструктуру наших правительственных учреждений, частных фирм и иных организаций, в том числе национального комитета Демократической партии, эти попытки не оказали решительно никакого влияния на исход выборов, – передает слова избранного президента Reuters. – В частности, машины для подсчета голосов взломаны не были”.

При этом Трамп пообещал, что поручит своим советникам разработать план борьбы с кибератаками. План, добавил он, должен быть готов до истечения первых 90 дней его президентства.

Позже в интервью AP избранный президент уклонился от прямого ответа на вопрос, согласен ли он с тем, что Россия вмешалась в выборы с целью его поддержки.

В своем твиттере Трамп заявил, что кибератака на национальный комитет Демпартии стала возможной вследствие “грубой небрежности” самих демократов. “Национальный комитет Республиканской партии надежно защищен!” – заверил он.