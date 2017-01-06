Пятница, 6 января 2017

Хочу вам сказать, товарищи: держитесь за эти вот имитации. Пока они есть – это лучше, чем когда их нет. Когда вам нужно сложными способами обходить конституционный запрет, это лучше, чем отмена этого конституционного запрета и введение на референдуме пожизненного правления национального лидера. Вот это будет плохой признак… Пользуйтесь тем, что гибриды – они такие гибридные. Они легалисты, эти режимы, они держатся за бумажку, они держатся за документ, за писаную норму. Поэтому в этих условиях расцветает то явление, которое называется легалистским протестом, то есть протестом… методами закона: обращение в суд, петиции, жалобы, стравливание одного ведомства с другим с целью добиться своего. Это скучный путь, он трудозатратный… Он не такой героический. И когда я его рекомендую, это выглядит как очередное оправдание режима: “нет, это ничего не работает – надо бомбу взорвать!” Нет, товарищи, не надо бомбу взорвать… у режима достаточный репрессивный аппарат для того, чтобы такого рода вещи, во-первых, купировать, во-вторых, использовать их для укрепления самого себя. Насильственное сопротивление используется режимом для того, чтобы укрепиться. Легалистский протест на самом деле – способ защитить свои интересы.

Екатерина Шульман, политолог, доцент Института общественных наук РАНХиГС

Грозные тучи нависли над нами,

Темные силы в загривок нас бьют,

Рабские спины покрыты рубцами,

Хлещет неистово варварский кнут.

Но, потираючи грешное тело,

Мысля конкретно, посмотрим на дело.

Кнут ведь истреплется, скажем народу;

Лет через сто ты получишь свободу.

Медленным шагом, робким зигзагом

Тише вперед, рабочий народ!..

В битве безумной погибнут бесследно

Те, кто увлекся сияньем идей,

Гибели их будет вторить победно

Хохот презрительный трезвых людей…

В нашей борьбе самодержца короны

Мы не коснемся мятежной рукой,

Кровью народной залитые троны

Рухнут когда-нибудь сами собой…

Если возможно, то осторожно

Шествуй вперед, рабочий народ!

Нарцисс Тупорылов (Юлий Мартов). “Гимн новейшего русского социалиста” (1901 г.). Цит. по: “Подлинная история РСДРП-РКП(б)-ВКП(б)”

- Да с какою же целью деятельность? – вскрикнул он. – И в какие отношения станете вы к правительству?

- Вот в какие! В отношения помощников. Общество может быть не тайное, ежели правительство его допустит. Оно не только не враждебное правительству, но это общество настоящих консерваторов. Общество джентльменов в полном значении этого слова… Разве тугендбунд… произвел что-нибудь вредное?..

- Ну, бг’ат, это колбасникам хог’ошо тугендбунд. А я этого не понимаю, да и не выговог’ю, – послышался громкий, решительный голос Денисова. – Все сквег’но и мег’зко, я согласен, только тугендбунд я не понимаю, а не нг’авится – так бунт, вот это так! Je suis vot’e homme!

Лев Толстой. “Война и мир”