Легалистский протест
Хочу вам сказать, товарищи: держитесь за эти вот имитации. Пока они есть – это лучше, чем когда их нет. Когда вам нужно сложными способами обходить конституционный запрет, это лучше, чем отмена этого конституционного запрета и введение на референдуме пожизненного правления национального лидера. Вот это будет плохой признак… Пользуйтесь тем, что гибриды – они такие гибридные. Они легалисты, эти режимы, они держатся за бумажку, они держатся за документ, за писаную норму. Поэтому в этих условиях расцветает то явление, которое называется легалистским протестом, то есть протестом… методами закона: обращение в суд, петиции, жалобы, стравливание одного ведомства с другим с целью добиться своего. Это скучный путь, он трудозатратный… Он не такой героический. И когда я его рекомендую, это выглядит как очередное оправдание режима: “нет, это ничего не работает – надо бомбу взорвать!” Нет, товарищи, не надо бомбу взорвать… у режима достаточный репрессивный аппарат для того, чтобы такого рода вещи, во-первых, купировать, во-вторых, использовать их для укрепления самого себя. Насильственное сопротивление используется режимом для того, чтобы укрепиться. Легалистский протест на самом деле – способ защитить свои интересы.
Екатерина Шульман, политолог, доцент Института общественных наук РАНХиГС
Грозные тучи нависли над нами,
Темные силы в загривок нас бьют,
Рабские спины покрыты рубцами,
Хлещет неистово варварский кнут.
Но, потираючи грешное тело,
Мысля конкретно, посмотрим на дело.
Кнут ведь истреплется, скажем народу;
Лет через сто ты получишь свободу.
Медленным шагом, робким зигзагом
Тише вперед, рабочий народ!..
В битве безумной погибнут бесследно
Те, кто увлекся сияньем идей,
Гибели их будет вторить победно
Хохот презрительный трезвых людей…
В нашей борьбе самодержца короны
Мы не коснемся мятежной рукой,
Кровью народной залитые троны
Рухнут когда-нибудь сами собой…
Если возможно, то осторожно
Шествуй вперед, рабочий народ!
Нарцисс Тупорылов (Юлий Мартов). “Гимн новейшего русского социалиста” (1901 г.). Цит. по: “Подлинная история РСДРП-РКП(б)-ВКП(б)”
- Да с какою же целью деятельность? – вскрикнул он. – И в какие отношения станете вы к правительству?
- Вот в какие! В отношения помощников. Общество может быть не тайное, ежели правительство его допустит. Оно не только не враждебное правительству, но это общество настоящих консерваторов. Общество джентльменов в полном значении этого слова… Разве тугендбунд… произвел что-нибудь вредное?..
- Ну, бг’ат, это колбасникам хог’ошо тугендбунд. А я этого не понимаю, да и не выговог’ю, – послышался громкий, решительный голос Денисова. – Все сквег’но и мег’зко, я согласен, только тугендбунд я не понимаю, а не нг’авится – так бунт, вот это так! Je suis vot’e homme!
Лев Толстой. “Война и мир”