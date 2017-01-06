Пятница, 6 января 2017

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов (Лорд) призвал расправиться с главредом “Кавказского узла” Григорием Шведовым. Соответствующий пост кадыровец поместил 4 января в своем Инстаграме.

Публикация проиллюстрирована отредактированным фото, которое изображает собаку с языком, завязанным узлом. Фото сопровождается надписью “Как развязать “Кавказский узел”?”.

Сам текст написан в оскорбительном тоне. В нем рассказывается о беспородном псе по кличке Швед, который, если его “хорошенечко подкормить”, “вываливает свой длинный язык, связывает его в опасный “кавказский узел” и начинает… брехать”. Кадыровец также намекает на то, что журналист действует в интересах Запада.

“Пора ветеринара вызывать с большими щипцами, давно пора, – заключает Даудов. – А что? Вырвать Шведу пару клыков “мудрости”, да язык укоротить до стандартных размеров. Глядишь, он нам про что-нибудь доброе или познавательное брехать начнет”.

Какая именно из публикаций “Кавказского узла” послужила поводом для выпада кадыровца, неизвестно. Среди заметок о ситуации в Чечне, появившихся на сайте издания 2-4 января, были такие: “Родственники заявили об исчезновении жителя Чечни”, “Грозненцы заявили об антиалкогольных рейдах силовиков в новогоднюю ночь”, “Жители Чечни возмутились переносом процедуры опознания останков из братской могилы”, “Семьи убитых в Грозном боевиков пожаловались на массовые увольнения”.

В субботу Шведов заметил “Новой газете”: “Это первый, пожалуй, случай (в практике “Кавказского узла”. – Ред.), когда вместо профессиональной критики за конкретные публикации мы видим призыв к насилию”. Он также сообщил, что юристы издания анализируют пост Даудова на наличие состава части 3 статьи 144 УК (воспрепятствование профессиональной деятельности журналистов с угрозой применения насилия), предусматривающей до шести лет колонии.

В комментарии “Медиазоне” Шведов заявил, что не считает угрозу кадыровца адресованной ему лично. “Это скорее такое коллективное бессознательное восприятие многими чиновниками, в целом чеченскими властями, профессиональной журналистской работы, – пояснил главред “Кавказского узла”. – Несмотря на то что пост носил личный характер, эти угрозы связаны скорее с желанием запугать сообщество журналистов”.

Ранее в интервью “Дождю” Шведов отмечал: “Это все-таки пост в Инстаграме. Придавать ему слишком большого значения не стоит. Хотя мы знаем, что Немцов тоже получал угрозы и тоже не придавал им значения”.

В апреле прошлого года сотрудничающий с “Кавказским узлом” чеченский журналист Жалауди Гериев был похищен кадыровцами и подвергнут пыткам. Против него сфабриковали дело о хранении анаши. На суде журналист вину не признал. Тем не менее, несмотря очевидную необоснованность обвинения, Гериева осудили к трем годам общего режима. 28 декабря Верховный суд Чечни подтвердил приговор журналисту.

Представитель одной из чеченских НКО в комментарии “Кавказскому узлу” отмечал, что анашу Гериеву подбросили именно из-за его сотрудничества с этим изданием.

Полковник полиции Даудов, один из ближайших помощников Рамзана Кадырова, неоднократно позволял себе скандальные выходки. В частности, год назад он в своем Инстаграме обозвал ряд оппозиционеров “беспородными псами” (публикация выдержана примерно в том же стиле, что и теперешний пост о Шведове). 7 октября 2016-го СМИ сообщили, что Даудов избил и.о. председателя Верховного суда Чечни Тахира Мурдалова за отказ подавать в отставку. Подконтрольная Кадырову ГТРК “Грозный”, однако, эту информацию опровергла. В частности, с опровержением выступил сам Мурдалов.