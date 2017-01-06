Пятница, 6 января 2017

Google и Apple по требованию Москвы исключили мобильное приложение соцсети LinkedIn из российских магазинов программ для смартфонов – Google Play и App Store. Об этом в пятницу сообщила The New York Times.

В Apple изданию пояснили, что около месяца назад получили от российских властей соответствующее предписание. В Google заметили, что корпорация соблюдает законы стран, на территории которых ведет работу.

В LinkedIn подтвердили, что блокировка в России распространяется не только на сам сайт соцсети, но и на ее мобильное приложение.

Решение о блокировке LinkedIn вынес 4 августа 2016 года Таганский райсуд Москвы по иску Роскомнадзора. 10 ноября Мосгорсуд подтвердил решение. 17-го числа того же месяца РКН включил соцсеть в реестр нарушителей закона о персональных данных и разослал российским операторам связи требования заблокировать доступ к ней.

LinkedIn стала первой из числа крупнейших соцсетей, заблокированных в России.

В своем иске в суд РКН настаивал, что LinkedIn ведет сбор и передачу данных россиян с нарушением “прав и свобод человека и гражданина, в том числе права на неприкосновенность его частной жизни, личную и семейную тайну”. Ведомство ссылалось на новую редакцию закона о персональных данных, который обязывает иностранные интернет-компании поместить сервера с персональными данными россиян на территории России.

Представители LinkedIn возражали, что нарушений не было, поскольку пользователи “добровольно предоставили свои персональные данные для расширения персональных контактов”. Однако суды обеих инстанций эти аргументы отвергли.

17 декабря глава РКН Александр Жаров назвал блокировку LinkedIn “по масштабу самым знаковым и ключевым событием” за все время работы ведомства.

LinkedIn – крупнейшая в мире соцсеть для установления деловых контактов и поиска работы. По состоянию на 2015 год общее число зарегистрированных участников сети превысило 400 миллионов человек; на российский сегмент пришлось 5 миллионов регистраций. В августе 2016-го аудитория LinkedIn в России составила 2,6 миллиона пользователей.