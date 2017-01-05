Четверг, 5 января 2017

Авианосец “Адмирал Кузнецов” и сопровождающие его корабли Северного флота в пятницу покидают Средиземное море. Как передает Интерфакс, об этом сообщил начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов.

Корабли возвращаются на базу в Североморск, Мурманская область.

Вывод из Средиземного моря кораблей Северного флота, пояснил Герасимов, – первый этап сокращения российской группировки войск в Сирии.

О том, что авианосная группа во главе с “Адмиралом Кузнецовым” в январе завершает поход на Ближний Восток, Интерфакс сообщил во вторник со ссылкой на неофициальный источник. Конкретные сроки вывода кораблей, однако, тогда названы не были.

В конце прошлого месяца режим сирийского диктатора Башара Асада и умеренные повстанцы пришли к соглашению о начале мирных переговоров, и в ночь на 30 декабря в стране было объявлено перемирие. В этой связи Владимир Путин по предложению главы Минобороны Сергея Шойгу приказал сократить численность российского контингента в Сирии.

Поход в Средиземноморье “Адмирал Кузнецов” начал 15 октября 2016 года. Первоначально авианосец сопровождали тяжелый атомный ракетный крейсер “Петр Великий”, большие противолодочные корабли “Североморск” и “Вице-адмирал Кулаков”, а также четыре судна обеспечения. 30 октября сообщалось, что к группе присоединились три подводные лодки, в том числе две атомные, с новейшими крылатыми ракетами класса “Калибр” на борту.

15 ноября авиакрыло “Адмирала Кузнецова” нанесло первые удары по Сирии.

За время ближневосточного похода авианосец потерял два самолета. 14 ноября истребитель МиГ-29 потерпел крушение при заходе на посадку. Пилот спрыгнул с парашютом. 5 декабря истребитель Су-33 при посадке выкатился с палубы и рухнул в воду. Летчик катапультировался.