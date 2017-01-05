Четверг, 5 января 2017

Члены ОНК Алтайского края Алексей Белоус и Вячеслав Филиппов, побывав 6 января в ИК-5 общего режима в Рубцовске, не обнаружили там Ильдара Дадина. Об этом сообщил на своей ФБ-странице почетный президент комиссии Александр Гончаренко.

Фсиновцы, добавил он, выдали наблюдателям официальную справку о том, что политзека в колонии нет.

О пребывании Дадина в рубцовской ИК-5 написала в среду вечером зампред московской ОНК Любовь Волкова. Такая информация, пояснила она, появилась в рассылке Ассоциации независимых общественных наблюдателей. В сообщении также говорилось, что политзек помещен в ПКТ – внутреннюю тюрьму колонии, – причем содержится там еще с конца декабря.

Жена активиста Анастасия Зотова писала о том, что Дадин может находиться в рубцовской ИК-5, еще 22 декабря. Всех первоходов, прибывающих в Алтайский край, помещают именно в эту колонию, поясняла она. Однако сотрудники самой ИК-5 отказались предоставлять Зотовой какие бы то ни было сведения. Позже Гончаренко сообщил жене политзека, что по состоянию на конец декабря Дадина в ИК-5 не было.

В среду замдиректора ФСИН Валерий Максименко в телефонном разговоре с Зотовой сообщил, что Дадин пока не прибыл в колонию, а все еще следует “к месту своего нового отбывания”. Перед Новым годом, рассказал чиновник, политзека “сняли с поезда в большом городе” и на три дня поместили в СИЗО. Таким образом, по словам Максименко, фсиновцы позаботились о том, чтобы в праздник Дадин мог мыться и питаться горячей пищей, а не сухим пайком, как в дороге. “В данный момент он сейчас продолжает движение в поезде, – заключил чиновник. – Думаю, в течение двух дней будет уже на месте и сразу вам сообщит”.

Однако 5 января омбудсмен Татьяна Москалькова назвала другие сроки. По ее словам, в колонию Дадин должен прибыть ориентировочно 9-10 января.

2 декабря Дадина вывезли из карельской ИК-7 в городе Сегежа. Утром 4 декабря его доставили в СИЗО-2 в Вологде. Оттуда в следующую же ночь политзека должны были забрать дальше на этап. С тех пор каких бы то ни было определенных сведений о местонахождении Дадина не поступало. Первоначально в интернете сообщалось, что его должны отправить в одну из колоний Кировской области, однако с тех пор подтверждений этой информации не появлялось.

2 января движение “За права человека” направило во ФСИН письмо с требованием сообщить о местонахождении Дадина. С аналогичным запросом в тюремное ведомство обратился и главред “Эха Москвы” Алексей Венедиктов.

3-го числа с открытым письмом во ФСИН выступила группа литераторов и правозащитников. В числе подписантов документа – Александр Подрабинек, Лев Тимофеев, Григорий Пасько, Лев Рубинштейн.

В среду в Москве у здания ФСИН около 20 гражданских активистов устроили одиночные пикеты в поддержку Дадина. Туда же прибыли пять-шесть провокаторов из SERB, в том числе лидер движения Гоша Тарасевич (Игорь Бекетов) и известный боевик Александр Петрунько, а также покровительствующий им муниципальный депутат Замоскворечья Игорь Брумель. Черносотенцы оскорбляли пикетчиков и журналистов, а затем начали нападать на протестующих, вырывая у них плакаты, и требовали от присутствовавших на месте полицейских задержать всех активистов.

В итоге силовики задержали шестерых протестующих, а также самого Тарасевича (

ВИДЕО).

В ОП “Якиманка” на оппозиционеров оформили протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичных мероприятий), после чего отпустили.