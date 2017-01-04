Среда, 4 января 2017

Чтобы изделие получилось ровным, красивым, требуется его окончательная доводка. В промышленности данный процесс чаще всего называется шлифованием. В процессе шлифования изделие получает максимальную степень точности. Самая высокая точность при шлифовании может достигать 0,002 миллиметра.

Этот процесс невозможен без специального оборудования. К нему относятся станки:

•Резьбошлифовальные с числовым программным управлением(ЧПУ);

•Плоскошлифовальные обычные и с ЧПУ;

•Бесцентрошлифовальные;

•Круглошлифовальные.

Эти станки должны быть оснащены специальным инструментом, оснащённым алмазными, корундовыми вставками, а также с наконечниками из граната, кварца и искусственных горных пород.

Шлифовальное оборудование является сложным, зачастую с электронным управлением. Его установкой и наладкой должны заниматься квалифицированные специалисты. Для того чтобы выбрать необходимые станки, установить их и запустить в работу, а также заказать технологию обработки деталей, можно обратиться к специалистам компании, которая специализируется в этой области промышленного производства. Адрес и весь спектр услуг можно узнать на сайте компании u-mac.ru

Наиболее востребованными в настоящее время являются плоскошлифовальные станки. Они могут работать в разных режимах: автоматическом, ручном и полуавтоматическом. С помощью шлифовального круга ведётся обработка плоских поверхностей детали. Также возможна шлифовка её вертикальных сторон. Для этого используется торцевая сторона шлифовального круга.

Обрабатываемая деталь закрепляется на специальном столе станка. Он подвижен, может двигаться в одну и в обратную сторону. За счёт этого достигается равномерность обработки детали. Есть режим и вертикального перемещения стола, благодаря чему достигается нужная глубина обработки.

Деталь можно установить и в электромагнитном патроне. Для этого требуется специальная для такого патрона оснастка. Такие станки предназначены для обработки деталей, когда требуется микронная точность.

Среди достоинств плоскошлифовальных станков главными считаются высокое качество обработки деталей, долговечность оборудования, эффективность. В настоящее время станки выпускаются различных модификаций, позволяющих применять их для обработки крупногабаритной продукции, а также деталей различных форм.

На станках с ЧПУ выполняют те же работы. Их отличие в том, что здесь упрощена процедура управления. Она осуществляется при помощи дисплея посредством диагностических систем, встроенных в оборудование.