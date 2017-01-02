Понедельник, 2 января 2017

Я имел счастье полтора часа беседовать с президентом, у меня была встреча договоренная, и я его благодарил… Он говорит: Иосиф Давыдович, ну что ж вы… А я каждый раз, когда с ним встречаюсь, я не могу сказать, что по первому звонку он меня принимает, но тем не менее как минимум раз в полгода личная встреча длительная у нас с ним происходит, где я подбираю подборку – кто только ко мне не несет, зная, что ко мне расположен президент… Вот такая вот папка у меня… Последнее вот несчастье – зама Мединского Пирумова держат в Лефортово. Я по поводу Пирумова звонил… он мне не друг, не брат, не сват – никто, я с ним, кстати, ни одной рюмки не выпил и ни разу в баню не сходил… Ну, нехорошо, когда замминистра культуры сидит в Лефортово.

Иосиф Кобзон, певец, депутат Госдумы

У царского кровавого престола

Он тридцать лет стоит, и чист и бел.

Он смелым словом тысячи безвинных

Спасал не раз, когда уже над ними

Подъятые сверкали топоры.

Себя ж он не берег. Всегда он смерти

Глядел в глаза – и смерть, нам всем на диво,

Его главы почтенной не коснулась -

И стелется пред нами жизнь его

Без пятнышка, как снежная равнина!

Алексей Толстой. “Смерть Иоанна Грозного”