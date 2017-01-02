Понедельник, 2 января 2017

В аэропорту Ататюрк в Стамбуле полиция задержала двух иностранцев по делу о теракте в клубе Reina. Как передает CNN Turk, общее число задержанных достигло 14 человек, их национальность не уточняется. Сам нападавший до сих пор не найден, его поиск продолжается.

По словам вице-премьера Турции Нумана Куртулмуша, у полиции есть отпечатки пальцев и описание террориста. Чиновник пообещал, что личность стрелявшего будет установлена в ближайшее время

“Мы надеемся не только найти террориста, но и установить его связи и людей, которые оказывали ему поддержку снаружи и внутри клуба”, – заявил Куртулмуш.

Во вторник турецкая полиция опубликовала видео, на котором подозреваемый в совершении теракта снимает себя на площади Таксим в Стамбуле. В МВД не уточнили, когда были сделаны кадры.

По данным источников CNN Turk, подозреваемый приехал в Турцию из Киргизии 20 ноября. Мужчина с женой и двумя детьми в Анкару, а потом в город Конья, где семья сняла квартиру.

Жена подозреваемого задержана. По ее словам, она не знала о планах мужа.

В эфире турецкого телеканала TRT показали скан паспорта предполагаемого террориста. Документ выдан на имя гражданина Киргизии Яхъи Машрапова 1988 года рождения.

Позже сам Машрапов обнаружился в Бишкеке. По его словам, турецкие правоохранительные органы уже опрашивали его, однако потом отпустили.

“Они допрашивали меня на протяжении часа. Из-за этого самолет до Бишкека задержали на час. Мне объяснили, что я внешне немного похож на преступника с фото, попросили прощения и посадили меня в самолет”, – рассказал Машрапов.

В новогоднюю ночь около 1:30 местного времени вооруженный автоматом Калашникова человек вошел в помещение и открыл огонь. Некоторые посетители клуба в панике прыгали в Босфор, пытаясь спастись. После атаки он переоделся и покинул клуб, бросив там оружие. Первоначально сообщалось, что нападавший был в костюме Санта-Клауса, но впоследствии полиция это опровергла.

В результате нападения 39 человек погибли и 69 получили ранения. Трое из них по-прежнему находятся в критическом состоянии. Среди погибших 16 иностранцев, в том числе гражданка России Нурана Гасанова 1988 года рождения.

Ответственность за случившееся взяло на себя “Исламское государство”. “Героический солдат халифата нанес удар по одному из самых известных ночных клубов, где христиане отмечали свой праздник”, – говорится в сообщении ИГ, опубликованном на одном из аккаунтов организации.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье, что целью теракта было дестабилизировать страну и “посеять хаос”. Как нация, мы сохраним свое хладнокровие, объединимся и никогда не будем отступать перед такими грязными играми”, – отметил турецкий лидер.

Клуб Reina, на который было совершено нападение, находится в районе Ортакёй. Клуб был популярен как среди местных жителей, так и иностранцев. Сообщается, что в момент нападения там находились более 700-800 человек.