Воскресенье, 1 января 2017

В столице Ирака Багдаде в результате взрыва смертника погибли, по предварительным данным, 35 человек, 61 человек получил ранения. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Как сообщили представители местной полиции, смертник взорвал заминированный автомобиль на оживленной площади в населенном преимущественно мусульманами-шиитами районе Садр-сити. Среди погибших трое полицейских.

Еще один заминированный автомобиль взорвался позже на автостоянке расположенной поблизости больницы Аль-Кинди. При взрыве погибли три человека.

Ответственность за взрывы уже взяла на себя террористическая группировка “Исламское государство”. В ее сообщении отмечается, что целью теракта были именно шииты.

Исламисты также взяли ответственность за два взрыва, произошедших 31 декабря. Тогда погибли 28 человек.

В июле 172 человека погибли и 196 получили ранения в результате двух взрывов, произошедших в Багдаде. Большинство смертей пришлось на взрыв рефрижератора в центре иракской столицы, в районе Каррада. Большинство его населения составляют шииты, а меньшинство – христиане. Ответственность за эту атаку взяло на себя “Исламское государство”, заявившее, что в начиненном взрывчаткой рефрижераторе подорвался террорист-смертник.

Второй взрыв произошел на рынке в шиитском районе Эш-Шааб на севере Багдада. Там сработала бомба, заложенная у дороги. Погибли как минимум два человека.