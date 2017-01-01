Воскресенье, 1 января 2017

Если когда-нибудь русский человек утомится от “омбудсмена, франчайзинга, инсталляции, инстаграма, смайла, фейка, фрика, пранкера, спама, треша” etc. и востребует новых Ломоносовых и Карамзиных, то они будут искать и находить замену варваризмам в том числе в словаре Даля. По крайней мере, это будет очень важное для них подспорье.

Максим Соколов, публицист. “Прогрессизм и вопросы языкознания”

Крутицкий. Вот видите ли, у меня написан очень серьезный прожект, или записка, как хотите назовите; но ведь вы сами знаете, я человек старого образования…

Мамаев. Крепче было, крепче было.

Крутицкий. Я с вами согласен. Излагаю я стилем старым, как бы вам сказать? Ну, близким к стилю великого Ломоносова.

Мамаев. Старый стиль сильнее был. Куда! Далеко нынче.

Александр Островский. “На всякого мудреца довольно простоты”