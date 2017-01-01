Воскресенье, 1 января 2017

В нападении на ночной клуб Reina в Стамбуле подозревают гражданина Узбекистана или Киргизии, связанного с террористической группировкой “Исламское государство”. Об этом сообщает телеканал CNN Turk со ссылкой на полицию.

По данным телеканала, показания о гражданстве предполагаемого террориста дали сторонники ИГ, задержанные в ходе рейдов в городах Турции с 28 по 31 декабря. В турецкой полиции сообщили о задержании 63 человек, в том числе шахидов-смертников, готовивших теракты в Анкаре, Анталье, других городах, а также в аэропорту Стамбула.

Между тем ИГ взяло на себя ответственность за теракт, сообщает Reuters. “Героический солдат халифата нанес удар по одному из самых известных ночных клубов, где христиане отмечали свой праздник”, – говорится в сообщении ИГ, опубликованном на одном из аккаунтов организации.

В новогоднюю ночь около 1:30 местного времени (совпадает с московским) вооруженный автоматом Калашникова человек вошел в помещение и открыл огонь. Некоторые посетители клуба в панике прыгали в Босфор, пытаясь спастись. После атаки он переоделся и покинул клуб, бросив там оружие. Первоначально сообщалось, что нападавший был в костюме Санта-Клауса, но впоследствии полиция это опровергла.

Днем в понедельник турецкие СМИ сообщили, что силовики задержали восьмерых человек, вероятно, причастных к теракту в клубе Reina. Подробной информации о задержанных пока не приводится.

В результате нападения 39 человек погибли и 69 получили ранения. Трое из них по-прежнему находятся в критическом состоянии.

Среди погибших 16 иностранцев, в том числе гражданка России. В генконсульстве пояснили, что речь идет о девушке, которая первоначально считалась гражданкой Азербайджана. “Установлена ее личность, документы подтверждают российское гражданство”, – рассказал сотрудник дипмиссии. При этом он добавил, что турецкие власти закончили процедуру опознания и установили личности и гражданство погибших и раненых. “По официальной информации турецкой стороны, больше россиян среди погибших и раненых нет, – отметили в генконсульстве. – Маловероятно, что эта информация изменится”.

Позже в посольстве России сообщили, что погибшая – Нурана Гасанова, 1988 года рождения.

Сообщается, что среди погибших семеро граждан Саудовской Аравии, по трое подданных Ливана и Ирака, израильтянка и азербайджанка.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье, что целью теракта было дестабилизировать страну и “посеять хаос”. Как нация, мы сохраним свое хладнокровие, объединимся и никогда не будем отступать перед такими грязными играми”, – отметил турецкий лидер.

Клуб Reina, на который было совершено нападение, находится в районе Ортакёй. Клуб был популярен как среди местных жителей, так и иностранцев. Сообщается, что в момент нападения там находились более 700-800 человек.

Сообщается, что около недели назад турецкие власти получили предупреждение от спецслужб США о возможной террористической атаке такого типа. Безопасность в Стамбуле в новогоднюю ночь обеспечивали 25 тысяч силовиков, однако предотвратить нападение не удалось.

Соболезнования в связи с нападением уже выразили президент США Барак Обама, глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Владимир Путин также направил Эрдогану соболезнования. Президент России подтвердил, что в борьбе с терроризмом Россия была и остается надежным партнером Турции.