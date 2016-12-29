Четверг, 29 декабря 2016

Двое фигурантов третьего (бахчисарайского) дела крымских мусульман Ремзи Меметов и Энвер Мамутов направлены на принудительную стационарную психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает Анна Богачева, жена обвиняемого по второму делу Вадима Сирука.

“Это восьмой и девятый случаи помещения крымских мусульман на такую экспертизу. Первый был в августе-сентябре, еще четыре – в ноябре-декабре и двое еще на экспертизе. Теперь настала очередь “бахчисарайской четверки” обвиняемых по “делу Хизб-ут-тахрир”, – написала Богачева.

Накануне Сирука вернули в СИЗО после прохождения экспертизы в психиатрической больнице. “Врачи очень внимательно относятся к пациентам, но все происходит в присутствии сотрудников ОМОНа, поэтому это можно расценивать как психологическое давление”, – заявила Богачева.

12 мая жители Бахчисарая Рустем Абильтаров, Зеври Абсеитов, Меметов и Мамутов были задержаны сотрудниками спецслужб. На другой день Киевский райсуд арестовал подозреваемых. 24 мая верховный суд аннексированного Крыма подтвердил аресты Мамутова, Меметова и Абсеитова. Позже была отклонена апелляционная жалоба Абильтарова.

Бизнесмену Мамутову за якобы созданную им ячейку “Хизб ут-тахрир” вменена часть 1 статьи 205.5 российского УК (организация деятельности террористической организации), предусматривающая срок вплоть до пожизненного. Строителю Абильтарову, повару Меметову и стоматологу Абсеитову инкриминирована часть 2 этой же статьи (участие в деятельности террористической организации), санкция которой составляет от 5 до 10 лет колонии.

Следствие ведет УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю.

На воле у Мамутова остались семеро детей, у Абильтарова и Абсеитова – по четверо.