Четверг, 29 декабря 2016

Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать. Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники. Более того, всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, приглашаю на новогоднюю и рождественскую елку в Кремль… Желаю всем благополучия и процветания!

Владимир Путин, президент России

…и его приводят в Кремль, где как будто рядом с домом Большеусого стоит дом царя Николая… И как будто они так сдружились между собой, что их дети целыми днями вместе играют и бегают внутри Кремля. И вроде бы они уже сами путают, где чей ребенок. Вроде дело до того дошло, что Большеусый, когда у него хорошее настроение, подзывает к себе своего ребенка, чтобы дать ему конфету. А тот оборачивается и оказывается сыном царя Николая. Но он все равно дает ему конфету. “Да подойди ты, – говорит ему Большеусый, – не бойся, она не отравленная”.

Фазиль Искандер. “Сандро из Чегема”