Среда, 28 декабря 2016

Подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя продлил “украинскому диверсанту” Редвану Сулейманову срок содержания в СИЗО еще на месяц – до 30 января 2017 года. Об этом сообщил на своей ФБ-странице адвокат политзека Эмиль Курбединов.

ФСБ, добавил юрист, утверждает, что действия, вменяемые арестованному, нанесли России, в том числе самой спецслужбе, ущерб на сумму свыше 4 миллионов рублей.

Сулейманову инкриминирована часть 2 статьи 207 российского УК (заведомо ложное сообщение о теракте с причинением крупного ущерба), предусматривающая до пяти лет колонии. Таким образом, политзек обвиняется в преступлении средней тяжести. Согласно части 2 статьи 109 российского УПК (сроки содержания под стражей) подследственные, которым вменены такие преступления, не могут находиться в СИЗО больше полугода.

Полгода заключения Сулейманова истекают как раз 30 января. Можно ожидать, что затем политзека освободят под подписку о невыезде, если только к этому сроку дело не окажется передано в суд.

Сулейманову 27 лет. Как рассказали его родители, он был украинским военным и служил в части в селе Перевальное Симферопольского района Крыма, а после аннексии полуострова отказался принимать российскую присягу, выехал на континент и поселился в Запорожье. Это подтверждает и Курбединов. По словам адвоката, его подзащитный “более 20 дней не сдавался в одной из осажденных украинских военных частей в Крыму в 2014 году”.

Между тем “Крым.Реалии” и “Медиазона” передавали, что в армии Сулейманов находился на срочной службе, а после демобилизации в 2011 году устроился работать в тот же симферопольский СИЗО, в котором сейчас заключен сам.

Первое из названных изданий, однако, подтверждало, что после аннексии Сулейманову предлагали работу в российских силовых структурах, но он отказался. В Запорожье крымский татарин жил по крайней мере последний год перед задержанием. Там он работал строителем.

Сулейманов периодически приезжал в аннексированный Крым, чтобы навестить родителей. Последний раз он прибыл на полуостров в конце июля. 30-го числа его задержали в аэропорту Симферополя, а 12 августа ФСБ распространила его показания с признанием в причастности к подготовке терактов.

Как утверждал Сулейманов, он по заданию ГУР Украины искал места для диверсий и оставлял ложные сообщения о минировании, чтобы проследить за действиями российских силовиков. Сообщалось, что он позвонил в полицию и включил запись с угрозой взорвать аэропорт и центральный автовокзал Симферополя, а также объекты в других городах.

При этом он не упоминал о взаимодействии с “группой Евгения Панова – Андрея Захтея”.

Вскоре, однако, выяснилось, что своим местом жительства Сулейманов называет несуществующий адрес – Запорожье, Космическая улица, 168. Последний номер дома по четной стороне Космической улицы – 132-й.

25 августа стало известно, что Сулейманов до ареста по уголовному делу получил 15 суток по административному – о мелком хулиганстве (статья 20.1 российского КоАП). Как утверждалось, ФСБ задержала крымского татарина лишь после отбытия этого срока. Известно, что в начале августа таким же образом поступили с Пановым и Захтеем: их тоже сначала поместили под административный арест, а затем задержали по уголовному делу.

После ареста Сулейманова силовики обыскали дом его родителей, а самих хозяев допросили. В августе сообщалось, что политзеку вменяются пособничество участникам незаконного вооруженного формирования и содействие диверсантам. Между тем родственники рассказали, что первоначально Сулейманову инкриминировали часть 1 статьи 207 (заведомо ложное сообщение о теракте), санкция которой составляет до трех лет колонии, а затем обвинение ужесточили, добавив квалифицирующий признак “причинение крупного ущерба”.

Дела по части 1 статьи 207 кодекса согласно статьям 150 (формы предварительного расследования) и 151 российского УПК (подследственность) находятся в производстве полиции, причем расследование проводится в форме дознания. Между тем дела по части 2 статьи 207 предполагают уже проведение следствия, причем расследовать их может как полиция, так и “органы, выявившего эти преступления”. Можно предположить, что переквалификация дела силовикам потребовалась именно для передачи его в производство ФСБ.

Сообщалось также, что следствие продолжало попытки “привязать” Сулейманова к “группе Панова – Захтея”. Однако фигурантом этого дела крымский татарин так и не стал – очевидно, поэтому он и не был в октябре этапирован в “Лефортово”, в отличие от двух других “диверсантов”, а остался в симферопольском СИЗО-1.

В августе сообщалось, что всего по делу “украинских диверсантов” задержаны девять человек. Поименно все они названы не были. Известны имена лишь четверых. Помимо Сулейманова, Панова и Захтея это дальнобойщик из Харькова Владимир Присич. Что ему вменяют и где он находится, неизвестно.