Суд оставил под стражей председателя карельского “Мемориала” Дмитриева
Верховный суд Карелии оставил под стражей руководителя республиканского отделения “Мемориала” Юрия Дмитриева, Об этом сообщает издание “7х7″ со ссылкой на адвоката Виктора Ануфриева.
60-летнему Дмитриеву вменяется пункт “в” части 2 статьи 242.2 УК (использование лица моложе 14 лет для изготовления порнографических материалов). Общественнику грозит от 8 до 15 лет колонии. По версии следствия, Дмитриев делал снимки обнаженной 11-летней приемной дочери.
Как отмечает адвокат, эти фотографии предназначались для органов опеки. На них фиксировалось физическое состояние приемной дочери. “Надо иметь ввиду, что он взял ребенка, который был запущен в физическом состоянии. Она развивалась замедленно. Прежде чем стать приемным отцом, он прошел курсы специальные, получил удостоверение. И там рекомендовали, что при таких запущенных в физическом отношении детях, надо вести фотоальбом. То есть сравнивать, как идет развитие”, – отметил Ануфриев.
Эти снимки хранились в домашнем компьютере Дмитриева. Он их не распечатывал и никуда не пересылал. По словам адвоката, 10 декабря общественника пригласил к себе участковый и в течение четырех часов разговаривал с ним о “пустых делах”. Вернувшись домой, Дмитриев обнаружил, что там кто-то побывал. 12 декабря в следственное управление поступил анонимный донос с распечатанными фотографиями.
По мнению Ануфриева, в действиях Дмитриева нет никакого состава преступления. “Фотографирование ребенка само по себе родителями, приемными родителями, неважно какими, оно не образует состава преступления, – подчеркнул адвокат. – Снимок ребенка, пусть даже обнаженного, скажем, и порнография – это совершенно разные вещи”.
13 декабря Дмитриева задержали после обыска в его квартире. У общественника изъяли компьютер и мобильный телефон. 15 декабря судья Петрозаводского горсуда Карелии Эдуард Новоселов арестовал Дмитриева на два месяца, до 13 февраля 2017 года.
Историк Дмитриев – секретарь петрозаводской и член региональной комиссий по восстановлению прав жертв политических репрессий. С 1997 года возглавляет НКО “Академия социально-правовой защиты”. Именно Дмитриев в конце 1990-х руководил экспедициями, которые обнаружили места массовых казней политзаключенных в урочищах Сандармох и Красный Бор, расположенных соответственно в Медвежьегорском в Прионежском районах Карелии. Он выступил одним из основателей мемориального комплекса “Сандармох”. В этом урочище в 1930-х годах были расстреляны свыше 9,5 тысячи политзеков, в том числе крупнейшие деятели украинской культуры – писатель Валерьян Пидмогильный и театральный режиссер Лесь Курбас.
В четверг украинский Центр исследований освободительного движения опубликовал заявление в поддержку Дмитриева. В документе, подписанном главами комитетов Верховной рады Анной Гопко, Николаем Княжицким и Викторией Сюмар, а также историками и общественными деятелями Украины, арест Дмитриева назван “местью российских властей за раскрытие исполнителей репрессий в 1930-х годах”. В документе подчеркивается, что Дмитриев был арестован вскоре после публикации “Мемориалом” базы данных сотрудников НКВД 30-х годов. Отмечается, что в адрес НКО поступали угрозы и недвусмысленные “рекомендации” закрыть проект.
“Для украинцев фигура Юрия Дмитриева имеет особое значение, так как именно он нашел место захоронения жертв расстрелов в Сандармохе, – говорится в документе. – Арест Юрия Дмитриева является политически мотивированным, что недопустимо в современном цивилизованном демократическом мире. Призываем международную общественность, особенно правозащитные организации, выступить в поддержку Юрия Дмитриева”.