Среда, 28 декабря 2016

Верховный суд Карелии оставил под стражей руководителя республиканского отделения “Мемориала” Юрия Дмитриева, Об этом сообщает издание “7х7″ со ссылкой на адвоката Виктора Ануфриева.

60-летнему Дмитриеву вменяется пункт “в” части 2 статьи 242.2 УК (использование лица моложе 14 лет для изготовления порнографических материалов). Общественнику грозит от 8 до 15 лет колонии. По версии следствия, Дмитриев делал снимки обнаженной 11-летней приемной дочери.

Как отмечает адвокат, эти фотографии предназначались для органов опеки. На них фиксировалось физическое состояние приемной дочери. “Надо иметь ввиду, что он взял ребенка, который был запущен в физическом состоянии. Она развивалась замедленно. Прежде чем стать приемным отцом, он прошел курсы специальные, получил удостоверение. И там рекомендовали, что при таких запущенных в физическом отношении детях, надо вести фотоальбом. То есть сравнивать, как идет развитие”, – отметил Ануфриев.

Эти снимки хранились в домашнем компьютере Дмитриева. Он их не распечатывал и никуда не пересылал. По словам адвоката, 10 декабря общественника пригласил к себе участковый и в течение четырех часов разговаривал с ним о “пустых делах”. Вернувшись домой, Дмитриев обнаружил, что там кто-то побывал. 12 декабря в следственное управление поступил анонимный донос с распечатанными фотографиями.

По мнению Ануфриева, в действиях Дмитриева нет никакого состава преступления. “Фотографирование ребенка само по себе родителями, приемными родителями, неважно какими, оно не образует состава преступления, – подчеркнул адвокат. – Снимок ребенка, пусть даже обнаженного, скажем, и порнография – это совершенно разные вещи”.

13 декабря Дмитриева задержали после обыска в его квартире. У общественника изъяли компьютер и мобильный телефон. 15 декабря судья Петрозаводского горсуда Карелии Эдуард Новоселов арестовал Дмитриева на два месяца, до 13 февраля 2017 года.

Историк Дмитриев – секретарь петрозаводской и член региональной комиссий по восстановлению прав жертв политических репрессий. С 1997 года возглавляет НКО “Академия социально-правовой защиты”. Именно Дмитриев в конце 1990-х руководил экспедициями, которые обнаружили места массовых казней политзаключенных в урочищах Сандармох и Красный Бор, расположенных соответственно в Медвежьегорском в Прионежском районах Карелии. Он выступил одним из основателей мемориального комплекса “Сандармох”. В этом урочище в 1930-х годах были расстреляны свыше 9,5 тысячи политзеков, в том числе крупнейшие деятели украинской культуры – писатель Валерьян Пидмогильный и театральный режиссер Лесь Курбас.

В четверг украинский Центр исследований освободительного движения опубликовал заявление в поддержку Дмитриева. В документе, подписанном главами комитетов Верховной рады Анной Гопко, Николаем Княжицким и Викторией Сюмар, а также историками и общественными деятелями Украины, арест Дмитриева назван “местью российских властей за раскрытие исполнителей репрессий в 1930-х годах”. В документе подчеркивается, что Дмитриев был арестован вскоре после публикации “Мемориалом” базы данных сотрудников НКВД 30-х годов. Отмечается, что в адрес НКО поступали угрозы и недвусмысленные “рекомендации” закрыть проект.

“Для украинцев фигура Юрия Дмитриева имеет особое значение, так как именно он нашел место захоронения жертв расстрелов в Сандармохе, – говорится в документе. – Арест Юрия Дмитриева является политически мотивированным, что недопустимо в современном цивилизованном демократическом мире. Призываем международную общественность, особенно правозащитные организации, выступить в поддержку Юрия Дмитриева”.