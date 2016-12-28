Среда, 28 декабря 2016

Президент Владимир Путин подписал закон, расширяющий основания для применения сотрудниками ФСИН к заключенным физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия. Документ, получивший название “закон садистов”, опубликован на портале правовой информации.

В мае 2015 года “закон садистов” внесло в Госдуму правительство. Как утверждалось в пояснительной записке, он был подготовлен в целях реализации Концепции развития уголовно-исполнительной системы до 2020 года.

Первоначальная редакция документа вдвое расширяла перечень ситуаций, допускающих применение к заключенным силы и спецсредств. Если нынешние нормы предписывают в случае применения силы причинять заключенным как можно меньше вреда, то новый закон лишь ограничил возможности использования спецсредств.

Были предусмотрены также дополнительные гарантии личной безопасности для вооруженных тюремщиков. Если фсиновец с обнаженным огнестрельным оружием задерживает заключенного и требует не приближаться к нему на определенное расстояние, а зэк это требование не выполняет, законопроект разрешал тюремщику стрелять.

“Закон садистов” вызвал резкую критику правозащитного сообщества. 21 октября 2015 года при рассмотрении документа в первом чтении фракции КПРФ и “Справедливой России” документ не поддержали.

К прошедшему 14 декабря второму чтению в документ были внесены некоторые коррективы, которые ограничивают права фсиновцев. “Самой главной и серьезной правкой” первый зампред думского комитета по безопасности единорос Эрнст Валеев назвал исключение возможности применения силы и спецсредств к нарушителям режима. Именно эта норма вызывала наибольшую критику общественников.

Кроме того, в законе предусмотрели необходимость “безотлагательного оказания” медицинской помощи заключенным, получившим травмы в результате действий фсиновцев.

Также было оговорено, что сила может применяться лишь “в исключительных случаях, когда несиловые способы недостаточны и/или исчерпаны”. Использование электрошокеров в окончательной редакции документа допускается лишь в случаях, когда невозможно применить дубинку. При этом запрещается бить током в голову, солнечное сплетение, гениталии и в область сердца.

Наконец, в закон включили запрет выполнения заведомо незаконных приказов и распоряжений. Освобождение от ответственности за вред, причиненный заключенному, было признано возможным, лишь если фсиновец действовал правомерно.

21 декабря Госдума приняла “закон садистов” в третьем, окончательном, чтении. Спустя два дня документ одобрил Совет Федерации.