Среда, 28 декабря 2016

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел новые санкции против российских граждан и предприятий. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

“Из-за продолжающейся гибридной агрессии Российской Федерации против Украины Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел дополнительные санкции против физических и юридических лиц государства-агрессора”, – говорится в сообщении.

В санкционный список попали депутаты Госдумы, избранные в аннексированном Крыму и лица, причастные к проведению на полуострове выборов. Санкции коснулись “должностных лиц российских правоохранительных органов и судов, причастных к незаконному содержания украинских граждан в России”.

СНБО также применила санкции “к бывшим руководителям Украины, которые объявлены в розыск и скрываются за границей и причастны к финансированию террористической деятельности и гибридной агрессии России против Украины”. Кроме того, введены санкции против подконтрольных России юридических лиц, причастных к ведения Россией гибридной войны против Украины в информационной сфере и киберпространстве.

“Для обеспечения прозрачности и синхронизации действия все санкции, примененные в отношении физических и юридических лиц, продлены на один год”, – отмечают в СНБО. Список подпавших под санкции лиц и компаний не приводится.

СНБО также одобрил проект доктрины информационной безопасности Украины. “Этот документ предусматривает внедрение эффективных мероприятий по противодействию российской пропаганде на основе неукоснительного соблюдения ценностей свободы слова, прав журналистов и развития украинских медиа”, говорится в сообщении.

10 сентября 2014 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон “О санкциях”. Согласно документу, санкции могут применяться в отношении иностранных физических и юридических лиц, а также находящихся под их контролем компаний.

12 сентября того же года закон вступил в силу. В тот же день правительство Украины одобрило предложения для СНБО относительно содержания персональных санкций. Попадающим под их действие физическим лицам запрещен въезд на территорию Украины, их активы заблокированы.

Санкционный список неоднократно дополнялся. 17 октября Порошенко подписал указ о продлении санкций еще на один год.