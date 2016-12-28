Среда, 28 декабря 2016

Судья Ленинского райсуда Новороссийска Светлана Пупынина отказала активистке Объединенной коммунистической партии Дарье Полюдовой в замене неотбытой части срока в колонии-поселении ограничением свободы. Об этом сообщила на ФБ-странице политзаключенной ее мать Татьяна Полюдова.

О подаче активисткой ходатайства стало известно 29 ноября. Суд прошел 27 декабря. Полюдову в нарушение закона уведомили о предстоящем разбирательстве лишь за три часа до начала заседания. При этом к политзаключенной в день разбирательства приехал на длительное свидание отец, Владимир Полюдов. Из-за участия активистки в слушаниях свидание сократилось на четыре часа.

Политзаключенная обжаловала отказное постановление Пупыниной в Краснодарский крайсуд. Она, в частности, указала на несвоевременное уведомление о рассмотрении ходатайства.

Также Полюдова-старшая сообщила, что администрация новороссийской КП-10 обязала активистку до 9 января 2017 года каждые два часа отмечаться на вахте. С чем это связано, в публикации не объясняется. Свидание политзаключенной с отцом проходило в присутствии фсиновца, тогда как другие осужденные общались с родственниками без надзора.

Кроме того, сообщается об издевательствах, которым Полюдова подвергается со стороны некоторых заключенных, в частности некоей Артемовой. При этом фсиновцы жалобы активистки игнорируют, заявляя, будто она сама провоцирует конфликты.

Полюдова, осужденная к двухлетнему сроку, находится в КП-10 с 20 апреля. Поскольку на стадии следствия она полгода провела в СИЗО, в заключении ей остается пробыть до октября 2017-го.

10 августа председатель Ленинского райсуда Александр Волошин отказал Полюдовой в УДО. Тот факт, что политзаключенная на тот момент не получила в КП-10 ни одного взыскания, он проигнорировал. Публику на слушания Волошин в нарушение принципа гласности судебного разбирательства не допустил. Несмотря на это, 20 сентября отказ в УДО был подтвержден Краснодарским крайсудом.

Приговор Полюдовой вынес 21 декабря 2015 года судья Октябрьского райсуда Краснодара Олег Гончаров (

ВИДЕО). В качестве дополнительного наказания он наложил на подсудимую запрет преподавать и работать в СМИ в течение двух лет после выхода на свободу. 30 марта 2016-го судья Краснодарского крайсуда Вадим Кукса оставил этот приговор без изменений. 22 сентября судья Верховного суда Владимир Русаков отказался принять кассационную жалобу осужденной к рассмотрению.

Полюдова была объявлена виновной по части 1 статьи 280 (публичные призывы к экстремизму), части 2 этой же статьи (публичные призывы к экстремизму через интернет) и части 2 статьи 280.1 УК (публичные призывы к сепаратизму через интернет). Активисту осудили за подготовку Марша за федерализацию Кубани, одиночный пикет против войны с Украиной и публикации во “Вконтакте”. Сама она вину не признала.

В начале октября адвокат “Агоры” Ирина Хрунова подала жалобу на приговор Полюдовой в ЕСПЧ. Как можно заключить из посвященной жалобе публикации “Кавказского узла”, в документе заявляется, что Россия нарушила в отношении Полюдовой статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и 10 (свобода выражения мнения) Европейской конвенции. В частности, отмечается, что суд при рассмотрении дела активистки принимал во внимание только доводы обвинения, игнорируя любые аргументы, ходатайства и экспертизы защиты. Мотивом преследования Полюдовой в документе названо стремление власти пресечь ее гражданскую активность.