Понедельник, 26 декабря 2016

Перевозка тяжёлых негабаритных грузов на автомобиле — сложный и трудоёмкий процесс. Например, перевозка токарного или фрезерного станка требует много времени и средств. Необходимо найти кран для и погрузки оборудования, затем, для его разгрузки. Всё это занимает много времени и требует затрат.

Гораздо проще выполнить эту работу, если арендовать автомобиль с манипулятором. Он оснащён лебёдкой, крепёжными приспособлениями, как правило, это мощные ремни, а также специальной тележкой. Это один из вариантов машины с манипулятором. Чаще применяется автомобиль с установленным на него краном.

Если груз негабаритный, или он состоит из нескольких единиц, применяется прицеп. Автомобили с манипуляторами выпускаются различной грузоподъёмности и конструкции. Большим выбором спецтехники обладает кампания, которую можно найти, если зайти на сайт. Здесь можно арендовать автомобиль с установленным на него манипулятором для перевозки разнообразных грузов, от спецтехники до гаражей-ракушек и пиломатериалов.

Такие автомобили выпускаются в двух вариантах. В первом случае кран установлен над водительской кабиной по ходу движения машины. Второй вариант — кран смонтирован поперёк рамы, сразу же за кабиной водителя. Это бортовые манипуляторы. Они являются гибридами бортовых автомашин и автомобильных кранов.

Наиболее востребованы в настоящее время манипуляторы с гидравлической системой. Обладая грузоподъёмности от трёх до семи тонн, они способны помочь в решении многих проблем, связанных с транспортировкой грузов. Такие манипуляторы устанавливают на платформы, имеющие небольшой и средний размер. Они компактны, маневренны. Их применяют для перевозки тяжёлого оборудования небольшого размера.

Для крупногабаритных грузов применяются манипуляторы, грузоподъёмность которых рассчитана на 20 — 25 тонн. Вылет стрелы таких манипуляторов достигает 25 метров. Есть манипуляторы средней мощностью с вылетом стрелы примерно на 12 метров. Такое оборудование предназначено для загрузки и выгрузки негабаритных грузов сравнительно невысокой тоннажности.

При выборе транспорта для перевозки груза нужно обратить внимание на погрузочную высоту. Если предстоит транспортировать гараж, бытовой вагончик или негабаритный груз, необходимо выбирать автомобиль с манипулятором, установленным на низкорамной платформе с высотой не более 130 сантиметров. Платформа в обычных манипуляторах установлена на высоте от 135 сантиметров до 145.

Автомобиль с манипулятором — отличная возможность для перемещения любых грузов. Оценить по достоинству это может всякий, кто дорожит временем, средствами и заботится о безопасности груза и людей, занимающихся этой работой.