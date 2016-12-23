Пятница, 23 декабря 2016

В Краснодаре полицейские задержали гражданского активиста Виктора Чирикова. Об этом сообщает “Голос Кубани” со ссылкой на жену задержанного.

В субботу около 14 часов полицейские остановили автомобиль Чирикова. Задержание активиста происходило в жесткой манере. В нем принимали участие две машины с сотрудниками ППС и машина с оперативниками в штатском. Автомобиль активиста остался брошенным на месте задержания.

Позже Чириков сообщил, что задержан до суда и находится в отделе полиции на Октябрьской улице. Разбирательство, добавил активист, должно пройти в Ленинском райсуде города в воскресенье; начало в 8 утра.

Предположительно задержание Чирикова связано с акций в День чекиста. 20 декабря на памятнике Феликсу Дзержинскому было помещено деревянное распятие.

Вечером в среду полицейские уже приходили к Чирикову. Силовики убеждали оппозиционера проехать с ними в отдел, уверяя, будто камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Чириков вместе с еще одним гражданином вешал крест на постамент, и что второй участник акции якобы уже был опрошен и во всем признался.

В четверг полицейские задержали активиста Алексея Кнедляковского. Во вторник он вместе с фотографией памятника с распятием опубликовал на своей странице в соцсети текст “Новый чекист”.

“Он борется с дефицитом духовных скреп и укрепляет духовно-нравственную основу общества, – говорилось в тексте. – Он руководит ненавистью и местью, ведет энергичную и активную борьбу против врагов народа. Он заботится о здоровье семьи и здоровье нации. Залогом своего успеха считает переданные предками традиционные ценности в сочетании с устремленностью в будущее. Условием развития и прогресса видит стабильность. Он считает, что надо не только разгромить действующие вражеские силы, но и показать, что кто бы ни поднял меч против существующего классового строя, от меча и погибнет”.

В пятницу Ленинский районный суд Краснодара арестовал Кнедляковского на 15 суток. Как сообщил “Граням” адвокат Александр Попков, активиста признали виновным в мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП). Адвокат отметил, что суд не просматривал доказательства и видео, фактически ничего не выяснял. “Алексей Кнедляковский просил отложить заседание, чтобы я, его адвокат, успел приехать в суд из другого региона, однако ему отказали. Он не признает вину. Мы обязательно будем обжаловать это решение как незаконное и необоснованное”, – рассказал Попков.

Кнедляковский успел сообщить адвокату, что считает дело политически мотивированным. “Суда как такового не было, поэтому объявляю голодовку. В деле вообще ничего нет. Никаких доказательств”, – сказал активист.

Акция получила широкое освещение в кубанских СМИ. Однако, как вечером в среду заметил журналист-политэмигрант Евгений Титов, в дальнейшем большинство интернет-изданий, в том числе такие известные, как “Югополис” и Юга.Ру, удалили свои публикации. Это, заключил Титов, “говорит об оказанном давлении”.