Суббота, 24 декабря 2016

Направлявшийся в Сирию самолет Минобороны Ту-154 потерпел катастрофу над Черным морем после вылета из Сочи, сообщает ТАСС.

На борту, по данным Минобороны, находились 92 человека – восемь членов экипажа и 84 пассажира. В числе пассажиров были восемь военных, два гражданских чиновника, 64 артиста ансамбля им. Александрова, по трое сотрудников Первого канала, НТВ и телеканала “Звезда”, а также исполнительный директор фонда “Справедливая помощь” Елизавета Глинка (Доктор Лиза).

В числе пассажиров упоминаются начальник управления культуры военного ведомства генерал-полковник Антон Губанков и руководитель ансамбля им. Александрова генерал-лейтенант Валерий Халилов.

“15 минут” отмечают, что Губанков был автором слов к песне “Вежливые люди”, которая посвящена оккупации Крыма. Песня входила в репертуар ансамбля им. Александрова.

Как утверждает Минобороны, ансамбль должен был выступить с новогодним концертом перед российскими летчиками на авиабазе Хмеймим. Между тем “Медуза” со ссылкой на источник в самом коллективе передает, что в музыканты планировали выступление в Алеппо, ранее в декабре отбитом у повстанцев диктатором Башаром Асадом при активной поддержке России.

Около 9 утра мск источник в силовых структурах Краснодарского края сообщил, что 6 километрах от берега в Черном море найдены обломки самолета, стойка шасси Ту-154, а также маслянистое пятно.

В МЧС подтвердили обнаружение места падения самолета. “В 5,5 километра от береговой линии найдено маслянистое пятно. В 1,5 километра от берега – фрагменты лайнера, в частности, стойка шасси. В акватории Черного моря обнаружены личные вещи пассажиров самолета”, – сообщили в пресс-службе Южного регионального центра ведомства.

К 10 часам в Черном море было найдено тело одного погибшего. Как уточняет Интерфакс со ссылкой на официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, тело обнаружили в море в 6 километрах от береговой линии Сочи. По состоянию на 20:40 из моря извлекли трупы 11 погибших.

Между тем министр транспорта Максим Соколов, который по поручению премьера Дмитрия Медведева возглавил правительственную комиссию по расследованию катастрофы, рассказал об обнаружении лишь фрагментов тел, которые, однако, поддаются опознанию.

Сообщалось также, что найдены документы одного из сотрудников Первого канала, летевших на Ту-154.

Самолет летел с подмосковного аэродрома Чкаловский и направлялся в Сирию, в Сочи совершил посадку для дозаправки. Лайнер вылетел из Сочи в 5:20 мск, а в 5:40 связь с ним была потеряна, отметка самолета пропала с радаров.

Министр обороны Сергей Шойгу организовал по видеоконференцсвязи совещание с руководством Вооруженных сил по организации поисково-спасательных мероприятий. К поиску самолета привлечены все поисково-спасательные службы Минобороны и других федеральных ведомств.

В Сочи вылетела комиссия во главе с замглавы Минобороны Павлом Поповым.

После пропажи самолета с радаров об инциденте было сообщено Владимиру Путину. “Он получает информацию от экстренных служб, ведущих поисковые работы”, – рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Позже Шойгу доложил Путину о ходе поисково-спасательных работ.

Как передает Интерфакс, Путин объявил понедельник в России днем траура.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщается на его сайте, распорядился “в знак солидарности и скорби” приспустить 26 декабря флаги над государственными учреждениями.

Обмудсмен Татьяна Москалькова, говорится в заметке РИА “Новости”, рассказала, что должна была лететь в Сирию вместе с Глинкой. “Но моя командировка в Крым, тоже очень важная, отложила наш совместный гуманитарный вояж на будущее, – заметила чиновница. – Теперь он не состоится”.

Советский певец и депутат Госдумы от “Единой России” Иосиф Кобзон также сообщил, что недавно получил от генерал-лейтенанта Халилова предложение выступить в Сирии с ансамблем им. Александрова. “Но я сказал, что у меня медицинская виза и я должен лететь на лечение”, – добавил единорос.

Между тем РБК днем в воскресенье передал со ссылкой на Интерфакс, что с Чкаловского в Сирию должны были вылететь два самолета Минобороны. “На втором предположительно должны были отправить реквизит, подарки военнослужащим, медикаменты”, – цитировало агентство некий источник, “знакомый с ситуацией”. Как утверждается, собеседник Интерфакса затруднился ответить, отправился ли на Ближний Восток второй самолет.

На публикацию Интерфакса сослался и целый ряд других СМИ. Между тем на сайте самого агентства по состоянию на 17:30 соответствующая заметка отсутствовала.

РБК также сообщил, что обратился в справочную адлерского аэропорта и там заявили, что в воскресенье оттуда в Сирию отбыл лишь один борт.

Поисковая операция на месте падения Ту-154:

Ранее в экстренных службах сообщали, что лайнер разбился у побережья Сочи, не успев набрать высоту. Экипаж сигналов бедствия не подавал. “У находившихся на борту Ту-154 шансов выжить практически не было”, – заметил собеседник агентства.

Сочинский гарнизонный отдел СКР возбудил дело по статье 351 УК (нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия), санкция которой составляет до семи лет колонии. По распоряжению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина дело сразу же было передано в центральный главк ведомства. В Сочи направились следователи из Москвы.

Т-154 производился серийно с 1970 по 1998 год. С 1998 по 2013 годы велось мелкосерийное производство самолетов Ту-154М. В феврале 2013 года самарский завод “Авиакор” выпустил последний самолета этого типа, который приобрело Минобороны.

Самолет Ту-154 уже практически не используется гражданской авиацией. На нем перевозят пассажиров только авиакомпании “Алроса” и “Белавиа”. Последняя собирается отказаться от использования Ту-154 до конца года.